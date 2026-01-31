Pumas responde en casa y Efraín Juárez destaca el proceso tras vencer a Santos

Efraín Juárez, técnico de los Pumas de la UNAM, aseguró que la goleada de 4-0 sobre Santos Laguna en la Jornada 4 del Clausura 2026 es consecuencia directa del trabajo que el equipo ha venido realizando desde hace tiempo, por lo que destacó la importancia de mantener el mismo nivel en los próximos compromisos tanto de la Liga MX como de la Concachampions.

El estratega auriazul subrayó la fortaleza interna del plantel y la confianza en que los resultados seguirán llegando conforme avance el torneo.

“Adentro el grupo está fuerte. Sabemos que el resultado vendrá en consecuencia. Vamos paso a paso; es parte del proceso. Estoy contento y tranquilo, siempre hay cosas que mejorar. El martes tenemos Concacaf y merecemos estar ahí”, expresó Juárez en conferencia de prensa.

El entrenador universitario también resaltó la importancia del triunfo ante Santos, al considerar que la afición merecía una alegría en casa, luego de los resultados que no convencieron en encuentros previos.

“Era importante darle una alegría a la gente. En los últimos dos partidos no se las habíamos dado. El equipo está bien, la gente se va contenta; hay que seguir mejorando. Es la fecha 4 y hay que ir paso a paso. Se mejora y se corrige mejor con las victorias”, señaló.

Finalmente, Efraín Juárez respaldó la llegada de Uriel Antuna a Pumas, asegurando que se trata de un futbolista que conoce bien y que estaba contemplado desde hace meses como una opción prioritaria para reforzar al equipo.

“Uriel siempre ha estado en carpeta desde que llegué. Es un tipo que gusta en la institución. Toño ha sido respetuoso al entender las necesidades del equipo. Cuando estaba el tema de Ruva, el club me mostró opciones y Uriel encabezaba la lista. Yo, feliz; lo conozco”, concluyó.