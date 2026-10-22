Pumas mete protesta a FMF por expulsión de Nathan Silva ante Santos

Pumas mostró su inconformidad tras la expulsión de Nathan Silva. Luego de que el defensa brasileño vio la tarjeta roja ante Santos, la directiva del Club Universidad Nacional metió una protesta a la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol. Con esto, en el Pedregal se busca que le quiten la suspensión al zaguero y así pueda estar disponible este fin de semana ante Tigres.

Nathan Silva fue expulsado ante Santos al minuto 1

En la primera acción del partido entre Pumas y Santos, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, Nathan Silva cometió una falta dentro del área sobre Ezequiel Bullaude. De inmediato, Guillermo Pacheco Larios, árbitro central del juego, marcó la pena máxima y no dudó en mostrarle la tarjeta roja al defensor brasileño apenas al minuto 1.

Penalti de Nathan Silva contra Santos MEXSPORT

Más allá de la expulsión tempranera, la polémica fue debido a que en Universidad Nacional consideran que no era penalti. La acción puntual fue un ‘recargón’ de Nathan con su brazo derecho sobre la espalda del jugador lagunero. Al ir en sprint, el defensor brasileño provocó que Bullaude perdiera el balance y terminara por caer. De igual manera, al ser los últimos dos jugadores, el central consideró que era para tarjeta roja.

Pumas apelará la tarjeta roja de Nathan Silva; buscan que juegue contra Tigres

Ante esto, Pumas decidió meter una protesta en la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol. Tras el primer reporte de FOX, fuentes cercanas a Excélsior confirmaron que no solamente se apelará la expulsión de Nathan Silva, sino que también una queja general debido al arbitraje del duelo de este miércoles en la Comarca Lagunera.

Guillermo Pacheco, árbitro del Santos vs Pumas MEXSPORT

Sobre el penalti, en Universidad Nacional se considera que “fue muy rigorista y exagerada la roja, ni penal era”, dijeron fuentes a Excélsior. Debido a esta expulsión tempranera, el partido quedó notablemente condicionado, pues además de caer 2-0, prácticamente todo el partido Pumas estuvo en el terreno de juego con un futbolista menos, en un duelo clave por su boleto a la Liguilla.

Además de meter la queja por el arbitraje, Pumas quiere que se le quite la tarjeta roja a Nathan Silva. Cabe resaltar que de no proceder, el delantero brasileño se perdería otro duelo clave este sábado ante Tigres. Por lo tanto, en el Pedregal buscan que se revierta esta situación, pues creen que esa tarjeta roja no debió de existir.

Pumas quiere que Nathan Silva juegue contra Tigres MEXSPORT

Esteban Solari catalogó como "escandaloso" el arbitraje entre Pumas y Santos

Tras finalizar el partido, Esteban Solari, director técnico de Pumas, señaló que el arbitraje del duelo fue “escandaloso”. Además de mostrar su molestia por Nathan Silva, el entrenador de Universidad Nacional mencionó que estos errores no pueden suceder en Primera División, pues condicionaron el juego notablemente.

“Lamentablemente hoy salimos perjudicados y duele muchísimo no haber podido competir de la mejor manera. Rescato el esfuerzo de los jugadores porque hay que superar la frustración, continuar en el encuentro por 105 minutos con 10 elementos y mantener el temple. El equipo se brindó al máximo en la cancha durante esta dura jornada”.

Esteban Solari reclamándole al árbitro MEXSPORT

“Para mí resulta muy difícil hablar de futbol hoy, porque todo el trabajo táctico semanal quedó opacado. Lo de hoy resulta escandaloso, sinceramente. Es lo único que puedo expresar sobre lo sentido; jamás me tocó vivir algo así en 20 años de trayectoria profesional. Duele porque el equipo se entregó, laboró el partido y evitó que el rival generara alguna ocasión de gol en 105 minutos, a pesar de la dificultad de competir con un elemento menos en el futbol profesional. No patearon al arco. Resulta frustrante”, dijo el estratega argentino.