Falló ViX en el Mundial 2026: usuarios denuncian que la app tardó en pasar el Uzbekistán-Colombia

La plataforma de streaming ViX falló por completo durante la jornada del Mundial de 2026. Miles de aficionados se quedaron sin ver el partido entre Uzbekistán y Colombia debido a un grave problema técnico en la aplicación.

El Pase Mundial de ViX dejó colgados a los usuarios. Los suscriptores que contrataron el plan premium de ViX denunciaron que el encuentro nunca apareció disponible en el catálogo. La empresa había promocionado el Pase Mundial con los 104 partidos en vivo, una promesa que no se cumplió este miércoles.

Los señal en vivo tardó más de 20 minutos. La transmisión del juego en televisiones inició instantes después de la pausa de hidratación del primer tiempo. De esta manera, el partido no figuraba en la barra de eventos del día. Al ser un juego exclusivo de streaming, no hubo opciones en televisión abierta, lo que desató la furia en redes. Los usuarios reportaron la incidencia de forma masiva en la plataforma X. Afortunadamente se pudieron ver los goles.

Luis Díaz celebra con sus paisanos. Reuters

Quieren organizan denuncia colectiva ante la Profeco

Ante la falta de respuestas inmediatas por parte del soporte técnico de la aplicación, los afectados comenzaron a manifestarse en redes sociales. El objetivo es interponer una denuncia colectiva ante la Profeco por publicidad engañosa y el incumplimiento del servicio contratado. Hasta el momento, los voceros de la plataforma no han emitido un comunicado oficial sobre el origen del colapso en sus servidores.

En la transmisión, sin embargo, Enrique El Perro Bermúdez señaló a todo pulmón que el Mundial, completo, se ve por Vix.

ViX tiene todos los partidos en exclusiva en México porque Televisa Univisión compró la totalidad de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026. Al ser la dueña absoluta de la licencia en el país, la empresa decidió centralizar toda la oferta en su plataforma digital para forzar la migración de los aficionados al streaming.

El precio de ViX Premium se mantiene en 149 pesos mensuales, pero ver todo el Mundial 2026 exige un costo extra mediante el Pase Mundial 2026, cuyo costo hoy en día es de 999 pesos (pago único), aunque a principios de años se ofreció una promoción inicial de 499 pesos.