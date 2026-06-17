México vs Corea: Ubicaciones de las pantallas extra si no entras al Zócalo

La segunda ronda de partidos de la fase de grupos inicia este jueves con el platillo fuerte del encuentro entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara, pero el hecho de que el representativo nacional esté en Jalisco no quiere decir que la fiesta no se vivirá en la Ciudad de México.

Los organizadores del FIFA Fan Festival y las autoridades capitalinas anunciaron una ampliación en la zona del evento para evitar aglomeraciones en el Zócalo, el lugar donde todos quieren llegar pero donde se espera una alta afluencia.

El acceso al recinto principal comenzará a las 08:30 horas para vivir toda la jornada del jueves.

Horarios de los partidos (Jueves 18 de junio)

Chequia vs. Sudáfrica: 10:00 horas

10:00 horas Suiza vs. Bosnia: 13:00 horas

13:00 horas Canadá vs. Catar: 16:00 horas

16:00 horas México vs. Corea del Sur: 19:00 horas (desde el Estadio Guadalajara)

Ubicación de las pantallas adicionales en el Centro de la CDMX

Si el cupo del Zócalo llega a su límite, el partido se podrá seguir en vivo en los siguientes puntos cercanos:

Juárez y Bellas Artes Juárez y Revillagigedo 5 de Mayo y Palma 5 de Mayo e Isabel la Católica Madero y Palma (cerca de Allende) 16 de Septiembre y Palma 20 de Noviembre (cruces con Uruguay, Mesones y Regina) Pino Suárez (cruces con Uruguay y Salvador)

Recomendaciones y restricciones

Recuerda que el clima en la Ciudad de México estos días es variable por lo que debes estar listo tanto para el sol extremo como para condiciones de lluvia. En caso de tormenta la organización podría decidir suspender el evento y evacuar a todas las personas.

No olvides que existen objetos prohibidos como Alimentos, bebidas (incluidas alcohólicas), mochilas grandes, maletas, cigarros, vapeadores, encendedores, cámaras profesionales, drones y objetos peligrosos. Dentro del recinto encontrarás opciones de alimentos.