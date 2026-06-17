México vs Corea: Ubicaciones de las pantallas extra si no entras al Zócalo
El FIFA Fan Fest se extiende a puntos como Bellas Artes y Pino Suárez para que no te pierdas el duelo de la Selección.
La segunda ronda de partidos de la fase de grupos inicia este jueves con el platillo fuerte del encuentro entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara, pero el hecho de que el representativo nacional esté en Jalisco no quiere decir que la fiesta no se vivirá en la Ciudad de México.
Los organizadores del FIFA Fan Festival y las autoridades capitalinas anunciaron una ampliación en la zona del evento para evitar aglomeraciones en el Zócalo, el lugar donde todos quieren llegar pero donde se espera una alta afluencia.
El acceso al recinto principal comenzará a las 08:30 horas para vivir toda la jornada del jueves.
Horarios de los partidos (Jueves 18 de junio)
- Chequia vs. Sudáfrica: 10:00 horas
- Suiza vs. Bosnia: 13:00 horas
- Canadá vs. Catar: 16:00 horas
- México vs. Corea del Sur: 19:00 horas (desde el Estadio Guadalajara)
Ubicación de las pantallas adicionales en el Centro de la CDMX
Si el cupo del Zócalo llega a su límite, el partido se podrá seguir en vivo en los siguientes puntos cercanos:
- Juárez y Bellas Artes
- Juárez y Revillagigedo
- 5 de Mayo y Palma
- 5 de Mayo e Isabel la Católica
- Madero y Palma (cerca de Allende)
- 16 de Septiembre y Palma
- 20 de Noviembre (cruces con Uruguay, Mesones y Regina)
- Pino Suárez (cruces con Uruguay y Salvador)
Recomendaciones y restricciones
Recuerda que el clima en la Ciudad de México estos días es variable por lo que debes estar listo tanto para el sol extremo como para condiciones de lluvia. En caso de tormenta la organización podría decidir suspender el evento y evacuar a todas las personas.
No olvides que existen objetos prohibidos como Alimentos, bebidas (incluidas alcohólicas), mochilas grandes, maletas, cigarros, vapeadores, encendedores, cámaras profesionales, drones y objetos peligrosos. Dentro del recinto encontrarás opciones de alimentos.