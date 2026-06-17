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Mundial 2026: Resultados y grupos tras la primera ronda de partidos de fase de grupos

Luego de que todos los equipos disputaron su primer encuentro en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, así quedan los grupos y los resultados. 

Por: Jesús Velasco

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026
Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026Mexsport

La primera jornada de la ronda de grupos del Mudial 2026 dejó algunos resultados sorpresivos, mientras que en otros grupos se cumplieron los pronósticos como en el caso de México quien ganó con autoridad su primer partido ante Sudáfrica o Argentina que, con Lionel Messi logró un contudente éxito por 3-0. 

Estados Unidos también destacó sorprendiendo a Paraguay, mientras que Portugal y España no pudieron ganar sus partidos ante equipos que, o regresaban tras una larga ausencia al Mundial o aparecían por primera ocasión, lo cual fue una dura respuesta al presidente de la UEFA quien cuestionó la ampliación a 48 naciones de la Copa del Mundo. 

Clasificación General - Fase de Grupos del Mundial 2026

GRUPO A

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - México - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3
    • 2 - República de Corea - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - +1 - 3
    • 3 - Chequia - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - -1 - 0
    • 4 - Sudáfrica - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 – 0

    RESULTADOS

    • México 2 - 0 Sudáfrica
    • Corea del Sur 2 - 1 República Checa

    GRUPO B

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Suiza - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 2 - Canadá - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 3 - Catar - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 4 - Bosnia y Herzegovina - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1

    RESULTADOS

    • Canadá 1 - 1 Bosnia
    • Qatar 1 - 1 Suiza

    GRUPO C

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Escocia - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
    • 2 - Marruecos - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 3 - Brasil - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 4 - Haití - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - -1 – 0

    RESULTADOS

    • Brasil 1 - 1 Marruecos
    • Haití 0 - 1 Escocia

    GRUPO D

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - EE. UU. - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3
    • 2 - Australia - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3
    • 3 - Turquía - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 - 0
    • 4 - Paraguay - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0

    RESULTADOS

    • EE.UU. 4 - 1 Paraguay
    • Australia 2 - 0 Turquía
    Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar 'hat-trick' en un Mundial.
    Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar 'hat-trick' en un Mundial.Mexsport

    GRUPO E

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Alemania - 1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 1 - +6 - 3
    • 2 - Costa de Marfil - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
    • 3 - Ecuador - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
    • 4 - Curazao - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 7 - -6 – 0

    RESULTADOS

    • Alemania 7 - 1 Curazao
    • Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador

    GRUPO F

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Suecia - 1 - 1 - 0 - 0 - 5 - 1 - +4 - 3
    • 2 - Japón - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
    • 3 - Países Bajos - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
    • 4 - Túnez - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 - -4 – 0

    RESULTADOS

    • Países Bajos 2 - 2 Japón
    • Suecia 5 - 1 Túnez
    Kylian Mbappe hizo historia en su primer partido con Francia en el Mundial 2026.
    Kylian Mbappe hizo historia en su primer partido con Francia en el Mundial 2026.REUTERS

    GRUPO G

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Nueva Zelanda - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
    • 2 - RI de Irán - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
    • 3 - Bélgica - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 4 - Egipto - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1

    RESULTADOS

    • Bélgica 1 - 1 Egipto
    • Irán 2 - 2 Nueva Zelanda

    GRUPO H

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Uruguay - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 2 - Arabia Saudí - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 3 - España - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
    • 4 - Islas de Cabo Verde - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1

    RESULTADOS

    • España 0 - 0 Cabo Verde
    • Arabia Saudí 1 - 1 Uruguay

    GRUPO I

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Noruega - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3
    • 2 - Francia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
    • 3 - Senegal - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -1 - 0
    • 4 - Irak - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0

    RESULTADOS

    • Francia 3 - 1 Senegal
    • Irak 1 - 4 Noruega

    GRUPO J

  • Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Argentina - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - +3 - 3
    • 2 - Austria - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
    • 3 - Jordania - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
    • 4 - Argelia - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - -3 – 0

    RESULTADOS

    • Argentina 3 - 0 Argelia
    • Austria 3 - 1 Jordania

    Grupo K

    Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Colombia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
    • 2 - RD Congo - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 3 - Portugal - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
    • 4 - Uzbekistán - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0

    Resultados

    • Portugal 1 - 1 RD de Congo 
    • Uzkebistán 1 - 3 Colombia

    Grupo L

    Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

    • 1 - Inglaterra - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 2 - +2 - 3
    • 2 - Ghana - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
    • 3 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
    • 4 - Croacia - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 - -2 - 0

    Resultados

    • Inglaterra 4 - 2 Croacia 
    • Ghana 1 - 0 Panamá

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