Mundial 2026: Resultados y grupos tras la primera ronda de partidos de fase de grupos

La primera jornada de la ronda de grupos del Mudial 2026 dejó algunos resultados sorpresivos, mientras que en otros grupos se cumplieron los pronósticos como en el caso de México quien ganó con autoridad su primer partido ante Sudáfrica o Argentina que, con Lionel Messi logró un contudente éxito por 3-0.

Estados Unidos también destacó sorprendiendo a Paraguay, mientras que Portugal y España no pudieron ganar sus partidos ante equipos que, o regresaban tras una larga ausencia al Mundial o aparecían por primera ocasión, lo cual fue una dura respuesta al presidente de la UEFA quien cuestionó la ampliación a 48 naciones de la Copa del Mundo.

Clasificación General - Fase de Grupos del Mundial 2026

GRUPO A

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - México - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3

2 - República de Corea - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - +1 - 3

3 - Chequia - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - -1 - 0

4 - Sudáfrica - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 – 0

RESULTADOS

México 2 - 0 Sudáfrica

Corea del Sur 2 - 1 República Checa

GRUPO B

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Suiza - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

2 - Canadá - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

3 - Catar - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

4 - Bosnia y Herzegovina - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1

RESULTADOS

Canadá 1 - 1 Bosnia

Qatar 1 - 1 Suiza

GRUPO C

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Escocia - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3

2 - Marruecos - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

3 - Brasil - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

4 - Haití - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - -1 – 0

RESULTADOS

Brasil 1 - 1 Marruecos

Haití 0 - 1 Escocia

GRUPO D

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - EE. UU. - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3

2 - Australia - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3

3 - Turquía - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 - 0

4 - Paraguay - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0

RESULTADOS

EE.UU. 4 - 1 Paraguay

Australia 2 - 0 Turquía

Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar 'hat-trick' en un Mundial. Mexsport

GRUPO E

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Alemania - 1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 1 - +6 - 3

2 - Costa de Marfil - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3

3 - Ecuador - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0

4 - Curazao - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 7 - -6 – 0

RESULTADOS

Alemania 7 - 1 Curazao

Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador

GRUPO F

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Suecia - 1 - 1 - 0 - 0 - 5 - 1 - +4 - 3

2 - Japón - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1

3 - Países Bajos - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1

4 - Túnez - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 - -4 – 0

RESULTADOS

Países Bajos 2 - 2 Japón

Suecia 5 - 1 Túnez

Kylian Mbappe hizo historia en su primer partido con Francia en el Mundial 2026. REUTERS

GRUPO G

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Nueva Zelanda - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1

2 - RI de Irán - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1

3 - Bélgica - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

4 - Egipto - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1

RESULTADOS

Bélgica 1 - 1 Egipto

Irán 2 - 2 Nueva Zelanda

GRUPO H

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Uruguay - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

2 - Arabia Saudí - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

3 - España - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1

4 - Islas de Cabo Verde - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1

RESULTADOS

España 0 - 0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1 - 1 Uruguay

GRUPO I

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Noruega - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3

2 - Francia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3

3 - Senegal - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -1 - 0

4 - Irak - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0

RESULTADOS

Francia 3 - 1 Senegal

Irak 1 - 4 Noruega

GRUPO J

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Argentina - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - +3 - 3

2 - Austria - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3

3 - Jordania - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0

4 - Argelia - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - -3 – 0

RESULTADOS

Argentina 3 - 0 Argelia

Austria 3 - 1 Jordania

Grupo K

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Colombia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3

2 - RD Congo - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

3 - Portugal - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1

4 - Uzbekistán - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0

Resultados

Portugal 1 - 1 RD de Congo

Uzkebistán 1 - 3 Colombia

Grupo L

Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts

1 - Inglaterra - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 2 - +2 - 3

2 - Ghana - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3

3 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0

4 - Croacia - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 - -2 - 0

Resultados