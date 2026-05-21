Así era el deporte en 2011, cuando Pumas fue campeón por última vez

Han pasado 15 años desde la última vez que los Pumas tocaron la gloria en el futbol mexicano.

Quince años de aquella noche del Clausura 2011 en la que los universitarios explotaron con el 3-2 sobre Monarcas Morelia para levantar el séptimo título de su historia. El tiempo ha corrido tan rápido que aquel campeonato parece pertenecer a otra era del futbol y del mundo.

En aquellos años, el hoy técnico auriazul, Efraín Juárez todavía mantenía viva su aventura europea y estaba por pasar del Celtic de Escocia al Zaragoza de España. Nadie imaginaba entonces que años después regresaría a casa convertido en el hombre encargado de intentar devolverle la grandeza a Universidad Nacional.

La Liga MX también era completamente distinta. Las Chivas presumían ser el máximo ganador del futbol mexicano con 11 títulos, mientras el América apenas alcanzaba las 10 estrellas. Hoy el panorama cambió por completo y los azulcremas construyeron una hegemonía que parecía impensable en aquel momento.

Incluso varios de los equipos que formaban parte de la Primera División ya desaparecieron del máximo circuito. Monarcas Morelia todavía existía y peleaba finales; Atlante seguía en Primera; Estudiantes Tecos conservaba su lugar y Jaguares de Chiapas era parte habitual del torneo. Nombres que ahora sobreviven más en la nostalgia que en las canchas del futbol mexicano.

México tampoco sabía aún lo que era conquistar una medalla de oro olímpica en futbol. Londres 2012 todavía no llegaba y aquella histórica generación aún estaba por escribir su capítulo más brillante.

Ese mismo año, la Selección Mexicana Sub-17 conquistó el mundo por segunda ocasión tras derrotar a Uruguay en el estadio Azteca, en un torneo que marcó a toda una generación de aficionados.

Mientras tanto, en Europa, el Barcelona de Pep Guardiola dominaba el planeta futbol. Los catalanes conquistaron la Champions League venciendo al Manchester United de Javier Hernández.

En otros deportes, los Green Bay Packers eran campeones de la NFL tras ganar el Super Bowl XLV frente a Pittsburgh Steelers. Y en el tenis, Novak Djokovic apenas comenzaba su leyenda con cuatro títulos de Grand Slam. Hoy suma 24 y es el máximo ganador de todos los tiempos.

Quince años después, el futbol cambió, el mundo cambió y Pumas sigue persiguiendo aquella sensación que no vive desde 2011 de volver a ser campeón del futbol mexicano.