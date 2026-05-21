¡Una locura! ¿Sabes cuánto ganará Matthew Stafford con Los Angeles Rams la próxima temporada?

Los Angeles Rams y Matthew Stafford acordaron este jueves una extensión de contrato de un año por 55 millones de dólares, con posibilidad de alcanzar 60 millones mediante incentivos, de acuerdo con el reporte de la cadena estadunidense ESPN.

Stafford contaba con un año de contrato vigente para la temporada 2026, por lo que la extensión lo une a los Rams hasta la campaña 2027, con 105 millones de dólares restantes en su acuerdo. Con este movimiento, el quarterback se convierte en uno de los mejores pagados de la liga para la temporada.

El coach Sean McVay fue categórico al ser cuestionado sobre el futuro de su quarterback: "Dejemos algo en claro: este es el equipo de Matthew." La declaración llegó semanas después de que los Rams utilizaran la selección número 13 del pasado reclutamiento colegial para seleccionar a Ty Simpson, quarterback de Alabama, considerado el eventual sucesor de Stafford.

La jugosa renovación económica del veterano quarterback de 38 años llega como consecuencia directa de la mejor temporada individual de Stafford en sus 17 años en la NFL. Lideró la liga con 4,707 yardas por aire y 46 touchdowns, con apenas ocho intercepciones, méritos que le valieron su primer galardón como Jugador Más Valioso de la temporada. Los Rams terminaron 12-5 en la temporada regular antes de caer ante Seattle en el partido de Campeonato de la NFC.

Stafford cumplirá 39 años el 7 de febrero de 2027, exactamente una semana antes del Super Bowl que se disputará nuevamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el mismo estadio donde conquistó el anillo en 2021. Antes de llegar a Los Ángeles, Stafford acumuló un registro de 74-90-1 en 12 temporadas con Detroit Lions. Con los Rams lleva marca de 46-28 en cinco años, que incluyen cuatro participaciones en postemporada.

¿Quiénes son los QB mejor pagados de la NFL?

El mercado de quarterbacks en la NFL entró a una era sin precedentes. El tope salarial de la liga para 2026 asciende a 255.4 millones de dólares por equipo, un incremento de 40 por ciento respecto a los 182.5 millones de 2021, lo que ha disparado los salarios en la liga, pero en especial en la posición de QB.

Patrick Mahomes encabeza la lista de compensaciones para 2026 con 56.75 millones de dólares, seguido de Josh Allen, Jared Goff y Tua Tagovailoa, quienes cobran 55 millones cada uno. Lamar Jackson percibe 52 millones y Jalen Hurts 51.5 millones.

Dak Prescott sigue siendo el quarterback mejor pagado por valor anual promedio de contrato, con 60 millones de dólares anuales, el primero en la historia de la NFL en alcanzar esa barrera… Stafford podría sumarse a este exclusivo club si logra todos los incentivos acordados en la renovación.