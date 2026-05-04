Pumas anuncia boletaje agotado para recibir al América en cuartos de final 

Los Pumas de la UNAM anunciaron que los boletos para el domingo 10 de mayo están agotados, esto para el partido correspondiente al encuentro de vuelta de los cuartos de final ante el América del Clausura 2026, esto luego de un primer partido ayer por la noche donde el cuadro universitario dejó escapar la ventaja.

Sin embargo, mientras Pumas anuncia la venta total de los boletos en el partido que definirá si avanzan a las semifinales, el equipo analiza si interpondrá una protesta por una posible alineación indebida en el juego de ida.

El error del América que amenaza su permanencia en la Liguilla

Tras el empate en el Estadio Banorte, surgió una acusación desde diversos medios y redes sociales por una presunta alineación indebida cometida por el Club América en la segunda mitad. Esta falta administrativa, originada en el banquillo de André Jardine, podría alterar drásticamente el rumbo de la eliminatoria ante los Pumas.

El incidente se detonó tras un fuerte choque entre el defensor uruguayo Sebastián Cáceres y Álvaro Angulo. Debido a la aplicación del protocolo de conmoción de la Liga MX, el cuerpo técnico americanista realizó modificaciones inmediatas. Inicialmente, Thiago Espinosa entró al terreno de juego para sustituir a Miguel Vázquez, quedando este último fuera del partido de forma oficial.

Sin embargo, al confirmar que Cáceres no podía seguir, el auxiliar Paulo Víctor reingresó a Vázquez a la cancha. Al ser Vázquez un elemento ya sustituido, su vuelta al campo podría representar un rompimiento de las reglas.

Actualmente, Pumas se encuentra analizando la situación para conocer la forma de proceder.

Horario del partido de vuelta de cuartos de final entre Pumas y América

El partido entre Pumas y América del 10 de mayo se realizará a las 19:15 horas. El equipo de Efraín Juárez podrá clasificarse con un empate debido a su mejor posición en la tabla tras avanzar como líder del torneo, esto mientras América fue octavo.