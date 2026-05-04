América vs Pumas: ¿Qué pasa si se confirma la alineación indebida en Liguilla?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Pumas y América está en suspenso luego de una controversia reglamentaria surgida en el duelo de ida la noche del domingo en el Estadio Banorte y que podría traer sanciones graves al club de Coapa.

Tras el silbatazo final, las Águilas fueron señaladas por una presunta alineación indebida que podría comprometer su permanencia en el torneo, debido a una serie de errores cometidos por el cuerpo técnico durante el segundo tiempo y que han sido señalados tanto en redes sociales como por medios de comunicación.

El incidente se desencadenó tras una fuerte colisión entre el defensor Sebastián Cáceres y el jugador Álvaro Angulo, lo que obligó a activar el protocolo de conmoción de la Liga MX para atender al uruguayo. Mientras los servicios médicos trabajaban, el banquillo azulcrema ejecutó una sustitución reglamentaria: Thiago Espinosa ingresó al campo en lugar de Miguel 'Shocker' Vázquez.

Sin embargo, el desorden se apoderó de la zona técnica cuando se confirmó que Cáceres no podría seguir en el encuentro. En un acto de confusión, el auxiliar Paulo Víctor permitió que 'Shocker' Vázquez regresara al terreno de juego, a pesar de que el futbolista ya había sido sustituido formalmente minutos antes.

Lo que dice el reglamento por alineación indebida

El reglamento señala que las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido y el suplente se convierte en jugador, dado que en ese momento ya se considera parte de los 11 jugadores activos en la cancha.

¿Cuál es la sanción por una alineación indebida?

El reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol establece en su artículo 52 las sanciones que podría recibir el América.

En la normativa se establece que “los Clubes que incurran en alineación indebida perderán el partido automáticamente, adjudicándose al Club contrario los tres puntos en disputa”.

Sin embargo, esta medida cambia cuando se trata de un juego en la liguilla con un castigo más grave: “En caso de que un Club incurra en una alineación indebida durante la Fase Final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”.

Esto significa que el América quedaría eliminado y no habría necesidad de disputar el partido de vuelta el domingo 10 de mayo.

Para que pueda proceder una investigación por alineación indebida, el reglamento marca que “podrá ser sancionada de oficio y/o a petición de parte”. La investigación deberá “presentarse ante la Comisión Disciplinaria hasta 48 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados”.

“En caso de Fase Final, partidos extraordinarios o fuera de Jornada, el plazo será de 24 horas”.