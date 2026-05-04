VIDEO: F1 muestra la cámara de Gasly en su terrible accidente en el GP de Miami 

El domingo durante el Gran Premio de Miami de la F1 2026, el piloto francés Pierre Gasly protagonizó un aparatoso accidente que terminó con su monoplaza Alpine volcado completamente boca abajo en los primeros compases de la competencia.

El incidente ocurrió mientras Gasly defendía la última posición con derecho a puntos frente al agresivo ataque del Racing Bulls de Liam Lawson. En el momento en que Lawson intentaba realizar el rebase por el interior, su vehículo sufrió un bloqueo de neumáticos que provocó un contacto directo contra el coche de Gasly. Esta colisión se produjo a pesar de que el piloto de Alpine había dejado espacio suficiente en la parte interna de la curva para evitar riesgos.

El impacto proyectó al monoplaza por el aire, haciéndolo girar 360 grados antes de quedar detenido contra las protecciones de la pista. Una parte del vehículo terminó colgada sobre la barrera de seguridad con el piloto de cabeza.

Posteriormente, Gasly calificó la experiencia como "muy aterradora" debido a la sensación de no tener ningún tipo de control mientras se encontraba suspendido en el aire. Confesó a los medios que, al impactar la pared con la parte trasera, ni siquiera sabía dónde aterrizaría finalmente.

El piloto galo explicó que era plenamente consciente de que Lawson estaba a su lado y estaba dispuesto a ceder la posición si la maniobra lo requería. Por este motivo, decidió dejar un espacio de un coche y medio en el interior para permitirle maniobrar con seguridad.

Gasly inicialmente consideró que la maniobra de su rival había sido demasiado optimista antes de conocer los detalles técnicos del incidente. Se determinó que una falla en la caja de cambios fue lo que originó el dramático bloqueo en el coche de Lawson. Debido a este inconveniente técnico ajeno a la voluntad del piloto, los comisarios decidieron no imponer ninguna sanción deportiva por el contacto.