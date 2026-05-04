Ferland Mendy sufre nueva lesión y podría estar cinco meses fuera con el Real Madrid

El lateral izquierdo del Real Madrid, Ferland Mendy, vuelve a encender las alarmas tras confirmarse una nueva lesión muscular en la pierna derecha que lo dejará fuera de actividad por un periodo prolongado.

De acuerdo con el parte médico del club merengue, el defensor sufrió una lesión en el tendón del recto femoral durante su más reciente partido, situación que lo obligó a abandonar el terreno de juego apenas iniciado el encuentro.

Las primeras estimaciones apuntan a que Mendy podría estar fuera de las canchas alrededor de cinco meses, aunque el tiempo exacto de recuperación dependerá de su evolución y de la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Este nuevo contratiempo representa un golpe importante para el Real Madrid, que pierde a un elemento habitual en la lateral izquierda y deberá reajustar su esquema defensivo de cara a la recta final de la temporada.

La lesión se suma a un historial reciente de problemas físicos para el jugador francés, quien ha sufrido distintas molestias musculares en los últimos torneos, lo que ha limitado su continuidad y regularidad con el equipo.

Pese a su alto nivel defensivo cuando está en forma, la falta de constancia ha sido un factor recurrente en su etapa reciente con el conjunto blanco.

Ahora, el objetivo de Mendy será enfocarse completamente en su recuperación con la intención de regresar en óptimas condiciones y volver a competir por un lugar en el once titular del Real Madrid.