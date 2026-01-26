¿Por qué prohibieron la pulsera Whoop de Carlos Alcaraz en el Australian Open?

Durante el inicio de los Octavos de Final en el Australian Open, Carlos Alcaraz fue avisado por el juez de silla que debía quitarse la pulsera Whoop de manera inmediata, sin embargo, este hecho causó revuelo, al ser un artículo avalado que exclusivamente se dedica a monitorear métricas fisiológicas; "¡Los datos no son esteroides!".

En cuanto Carlos Alcaraz pisó la pista de la Rod Laver Arena para enfrentarse al estadounidense Tommy Paul, el español de 22 años y ganador de 6 títulos de Grand Slam fue advertido por el juez de silla que debía quitarse su pulsera Whoop, misma que no estaba permitida durante el Australian Open, algo similar a lo que Aryna Sabalenka sufrió horas atrás.

De los 6 títulos de Grand Slam con los que cuenta, ninguno es correspondiente al Australian Open. Reuters

Con el desconcierto sobre lo sucedido, Alcaraz expresó su sentir, sin embargo, no se negó e inmediatamente se quitó la muñequera para extraer la pulsera Whoop, dejarla en su mochila y volver a la pista para tratar de solventar un compromiso en el que había perdido su saque en su primer game.

Finalmente, Carlos Alcaraz impuso condiciones y logró su boleto hacia los Cuartos de Final en el Australian Open, único grande que le falta por conquistar luego de 4 apariciones con eliminaciones antes de Semifinales.

¿Para qué sirve la pulsera whoop?

Llevando la característica de no tener una pantalla, la pulsera whoop se centra en contabilizar métricas que van desde la frecuencia cardíaca, niveles de sueño, modo de recuperación y la cantidad de esfuerzo realizado, permitiéndole a los deportistas tener mayor claridad y adaptar una rutina de entrenamiento que les sea útil de acuerdo a sus condiciones.

Al ser un artículo que no cuenta con pantalla, no podría brindarte la facilidad de revisar la hora o recibir notificaciones de diversas aplicaciones con las que se cuenta en el teléfono.

¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para usarse durante los partidos y no representa ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!", mencionó Will Ahmed, CEO de Whoop.

ITF en contra de la recopilación de datos

Una de las regulaciones con las que cuenta la ITF (International Tennis Federation) es la prohibición de recopilación de datos estratégicos, por lo que una pulsera Whoop, que brinda la facilidad de conocer cada uno de los detalles físicos del tenista, podría trastocar la seguridad y darle información a sus rivales, afectando el fair play.

De igual forma, cada tenista podría contar con un analista que transmita estos datos al preparador físico o entrenador que sí se encuentra en la tribuna del estadio, mismos que le darían instrucciones al jugador sobre la mejor forma de atacar ese punto físico en el que está fallando; nuevamente, el fair play estaría en riesgo.

Sin embargo, de momento, el Australian Open no ha comunicado oficialmente las razones específicas por las cuales Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka tuvieron que despojarse de su pulsera Whoop en pleno partido del primer Grande de la temporada, mismo en el que los máximos favoritos –tanto en rama varonil como femenil- se mantienen en la contienda por el título.

BFG