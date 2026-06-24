Pulisic recibió una patada previo al EU-Paraguay del Mundial

Christian Pulisic reveló que una de las causas de la lesión que sufrió se debió a una patada que recibió en la pantorrilla antes del partido contra Paraguay, en lo que fue el debut del Mundial 2026, que saldó con una victoria de 4-1 a favor de Estados Unidos.

“Ni siquiera lo sé con exactitud. Recibí una patada en la pantorrilla un par de días antes del partido. Durante toda la primera parte me sentí bien y luego empecé a notarlo un poco. Creo que, sin duda, la adrenalina me ayudó a aguantar. Creo que tenía una contusión bastante fuerte, un esguince, llámalo como quieras. Pero ya estoy mucho mejor”, dijo Pulisic.

Christian Pulisic consideró que tenía una contusión fuerte Reuters

El delantero estrella de Estados Unidos reiteró que ya se siente bien y espera poder tener acción contra Turquía en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial.

“Me siento bien. Me he reincorporado al equipo en los últimos días, así que me siento bien, con optimismo, y espero poder participar mañana”, dijo sobre su lesión de pantorrilla.

Pulisic fue sustituido en el descanso de la goleada por 4-1 sobre Paraguay en el debut mundialista y afirmó que fue duro el quedarse sin jugar ante Australia.

“Sinceramente, fue duro después del primer partido (...) Nunca temí lo peor, pero obviamente no quería que eso me mantuviera fuera más tiempo del necesario”, indicó.

Christian Pulisic reconoció las dos victorias que han conseguido sus compañeros Reuters

Estados Unidos ya aseguró el primer lugar del Grupo D tras victorias sobre Paraguay y Australia (2-0) y este jueves cerrará ante Turquía.

“Pero cuando ganas tu último partido, afrontas el siguiente con esa pequeña sensación extra de optimismo. Esa sensación de mentalidad ganadora se te queda grabada. Mis compañeros me lo han puesto mucho más fácil porque han conseguido otra victoria increíble”, dijo.

Con información de Reuters.