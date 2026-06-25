'Memote' Martínez confiesa que Javier Aguirre lo rescató: "Me hizo sentir valioso"

La convocatoria de Guillermo Martínez a la Selección Mexicana había sido criticada, pero para el jugador siempre hubo alguien que creyó en él: el director técnico Javier Aguirre, a quien agradeció por su lado humana y, gracias a ello, creer en su capacidad para estar en el Mundial 2026.

Tras la victoria 3-0 ante Chequia, “Memote” Martínez confesó que antes de iniciar el torneo no atravesaba en su mejor momento y, por ello, llegó a pensar que no merecía la oportunidad, pero en entrevista con TUDN explicó como Aguirre lo ayudó a salir del bache.

“Nunca lo he dicho, pero él fue el que me levantó para poder estar aquí”, describió en TUDN una vez que se consumó la última victoria de México en el Mundial 2026 para cerrar el paso histórico con nueve puntos.

“o me sentí un poco apartado y un día recibí su llamada diciéndome que me recuperara. Me hizo sentir valioso y me dijo que también en la Selección me necesitaban”, admitió el jugador.

Al recordar el sinuoso camino recorrido y los obstáculos superados antes de consolidarse en la lista definitiva del Mundial, dijo que la clave estuvo en nunca rendirse, incluso en los momentos de adversidad.

“Para mí fue de los mejores días de mi vida. Siempre se vienen muchos recuerdos, regularmente también un poco tristes y los positivos. Sobre todo que nunca bajé los brazos. Eso fue lo que a mí me llenó de muchísima alegría”, expresó.

Al ser cuestionado sobre el éxito de la actual Selección Mexicana, comentó que todo se debe a la actitud de equipo que han logrado concretar.

“Este equipo es lo que está funcionando, ir paso a paso, pero sobre todo lo que más nos está haciendo fuertes es ser una familia, no solamente dentro de la cancha. Afuera también se siente ese apapacho, ese aliento y esas ganas de querer trascender”.