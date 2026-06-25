El emotivo secreto detrás del gol de Álvaro Fidalgo ante Chequia en el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo, naturalizado mexicano, levantó ambos brazos después de anotar a Chequia. Susurró algo para sus adentros y cerró los ojos. Cuando los abrió, miraba el cielo con un capote de nubes que seguramente le recordaron a su abuelo.

Hace dos meses atrás lo perdió. Don Rafael Fidalgo, asturiano de corazón tan azulón y blanco como el escudo del equipo que defendió jugando, dejó de existir y Álvaro estuvo cerca de él. Por eso se fue a España en enero, presintiendo que la partida estaba cercana y por eso también le dedicó el gol que hizo con México.

Corre Álvaro Fidalgo a celebrar su anotación. Imagenshop

"Perdí a mi abuelo. Una de las razones por las que volví a España era él y en general mi familia. Estaba feliz en el América, pero la familia me tiraba ya el sentimiento, porque la veía cada siete meses y mis abuelos eran a quienes extrañaba, así que por eso me fui. Lo perdí, el gol va para él, las lágrimas también".

A su madre y a su abuela también

También le dedicó el gol a su madre y su abuela, pilares en la construcción de su carrera como futbolista y los valores que tiene como persona. A eso, le añade el amor por la selección mexicana, a la que se integró como un naturalizado que por lo pronto, ya le dio un gol a la historia.

Los jugadores de la Selección Mexicana rodean a Fidalgo Imagenshop

"Es una responsabilidad muy grande. Si alguien que defiende la playera de su país de nacimiento tiene mucho peso encima, uno que es naturalizado carga el doble, así que intento devolver el cariño que me dan. Ojalá tengamos más noches como esta, se los dedico a todos los fans, seguro que a mi abuelo no le importa que lo dedique a más gente".

Fidalgo acentuó que el llamado que le hicieron a la Selección se ha validado con el tanto que marcó, sin embargo, sabe que falta más camino por recorrer tratando de dar buenos resultados.