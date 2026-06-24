VIDEO: El emotivo festejo del Tilón Chávez por el gol de su hijo Mateo en el Mundial 2026

El futbol da revanchas y cuando Mateo Chávez logró el primer gol de la selección mexicana ante Chequia en el último partido del grupo A en el Mundial 2026, dos gritos explotaron: primero el del jugador del combinado nacional, pero desde la grada también el de su padre Paulo César ‘Tilón’ Chávez, quien desde la grada vivió la noche más gloriosa de su vida.

La vida le arrebató al Tilón Chávez la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Francia 1998, cuando el mediocampista no pasó el último corte de Manuel Lapuente, director técnico nacional de aquel momento, dejándolo fuera del certamen dos días antes del arranque.

Hoy, la historia fue distinta, porque Mateo Chávez se hizo presente en el marcador a los 55 minutos del partido. El gol fue festejado en la tribuna por un padre que sabe lo que representa el sacrificio por el equipo tricolor y que, en ocasiones, no siempre es recompensado.

El llanto del 'Tilón' tras conocer la convocatoria de Mateo al Mundial

Este estallido de emoción no es el primero de la familia Chávez durante este proceso mundialista. Hace apenas unas semanas, cuando Javier Aguirre dio a conocer la lista definitiva de 26 convocados, el ‘Tilón’ rompió en llanto en plena transmisión en vivo para la cadena ESPN.

En aquella entrevista, con las lágrimas, el exjugador de las Chivas confesó el profundo orgullo y la catarsis que significaba el llamado de su hijo, quien actualmente milita en el AZ Alkmaar de los Países Bajos.

"Llenos de orgullo la verdad, para mí fue una gran emoción. Yo quedé fuera de un Mundial, es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera y ver a mi hijo, que hoy forma parte de esta lista, me llena de orgullo”, declaró el exjugador.

Chávez fue parte de un partido donde Javier Aguirre decidió hacer rotaciones dándole minutos al joven quien, de inmediato respondió para alzar la mano de cara al compromiso de 16vos de final.