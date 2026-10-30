‘Palomazo’ del ‘Divino’ sorprende al ‘Canelo’

Durante la ceremonia del pesaje oficial entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, Rafael “Divino” Espinoza volvió a tomar el micrófono para cantar con el mariachi la canción del “Rey” que hizo icónica Vicente Fernández.

El momento se dio, cuando el mariachi recibió al excampeón indiscutido del peso supermediano. Después de unos momentos, “El Divino” se aventó el “palomazo”, haciendo referencia a que “Canelo” sigue siendo el rey.

El gesto lo agradeció Saúl Álvarez con el cierre del puño derecho, mientras su equipo aplaudió la interpretación.

En el pesaje, “Canelo” registró 167.7 libras, mientras que Christian Mbilli 167.8 libras; ambos por debajo de las 168 libras. El tapatío lo tiene bien claro, quiere volver a ser campeón mundial, precisamente con el cetro que primero consiguió.

Por su parte, “El Divino” Espinoza también estará presente en la cartelera de México vs The World. Rafael pesó 125.8 libras, mientras que su rival Ricardo Baldo frenó la báscula en 126 libras, en el límite del peso pluma.

A su vez, Jaime Munguía también dio el peso para su pelea que sostendrá ante Nikita Zon.