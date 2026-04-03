Puebla deja escapar el triunfo y Juárez rescata empate

Puebla dejó ir una victoria que parecía amarrada. La Franja empató 1-1 ante FC Juárez en el Cuauhtémoc, en el arranque de la Jornada 13 del Clausura 2026, luego de conceder el empate en la recta final de un partido que tenía bajo control.

El equipo poblano había hecho lo más complicado: romper el cero y sostener la ventaja durante gran parte del segundo tiempo. Tras un primer lapso cerrado, fue Iker Moreno quien marcó la diferencia al minuto 55, dándole la ventaja a los locales y encendiendo a la tribuna.

A partir de ahí, Puebla jugó con inteligencia. Ordenado en defensa, limitó los espacios y obligó a Juárez a intentar desde media distancia o mediante centros sin claridad. Incluso, tuvo oportunidades para liquidar el encuentro, con intentos de Emiliano Gómez que exigieron al arquero rival.

Pero la historia cambió en los últimos minutos.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Juárez encontró premio a su insistencia. Al minuto 77, Madson apareció dentro del área y definió a quemarropa para el 1-1, tras una asistencia de Francisco Nevárez, silenciando el estadio y cambiando por completo el ánimo del cierre.

El golpe fue duro para Puebla, que ya no logró reaccionar. En los minutos finales, el partido se volvió más tenso y cortado, con faltas constantes y una amonestación para Nicolás Díaz, reflejo de la presión que se vivía en el campo.

Juárez, por su parte, incluso estuvo cerca de darle la vuelta, con un disparo de Rodolfo Pizarro que fue bloqueado dentro del área, mientras que Puebla ya no encontró claridad para generar peligro real.

Al final, el empate deja sensaciones encontradas.

Puebla suma, pero sabe a poco, al dejar escapar dos puntos en casa. Por su parte, Juárez rescata un punto valioso que lo mantiene en la pelea por puestos de clasificación, mostrando carácter en un cierre donde no bajó los brazos.