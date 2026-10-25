Puebla recuerda a Manuel Lapuente a un año de su fallecimiento

Este 25 de octubre se cumple el primer aniversario luctuoso de Manuel "Manolo" Lapuente Díaz, una de las figuras más emblemáticas y respetadas en la historia del balompié nacional.

A través de sus canales oficiales, Puebla compartió un sentido mensaje dedicado al exestratega:

"Jugador, director técnico campeón de Liga y de Copa, un legado inolvidable y tu nombre grabado en esta Franja para siempre. Te recordamos con cariño, Manolo Lapuente."

Un día antes, familiares, amigos y personalidades del fútbol se reunieron en Puebla para recordar su vida, su emblemático estilo con la icónica boina y su impacto dentro y fuera de la cancha.

Un legado imborrable en La Franja y el fútbol mexicano

Éxito en Puebla: Llevó al club a conquistar los títulos de Liga en las temporadas 1982-83 y 1989-90 (el histórico 'Campeonísimo' que incluyó la Copa México), además de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1991.

Trayectoria Ganadora: Levantó títulos de Liga MX con el Necaxa (bicampeón en 1994-95 y 1995-96) y con las Águilas del América (Verano 2002).

Selección Mexicana: Dirigió al Tri en la Copa Mundial de Francia 1998 y conquistó la histórica Copa FIFA Confederaciones 1999 tras vencer a Brasil.