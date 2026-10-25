Puebla recuerda a Manuel Lapuente a un año de su fallecimiento
La Franja escribió un emotivo mensaje en redes sociales por el primer aniversario luctuoso
Este 25 de octubre se cumple el primer aniversario luctuoso de Manuel "Manolo" Lapuente Díaz, una de las figuras más emblemáticas y respetadas en la historia del balompié nacional.
A través de sus canales oficiales, Puebla compartió un sentido mensaje dedicado al exestratega:
"Jugador, director técnico campeón de Liga y de Copa, un legado inolvidable y tu nombre grabado en esta Franja para siempre. Te recordamos con cariño, Manolo Lapuente."
Un día antes, familiares, amigos y personalidades del fútbol se reunieron en Puebla para recordar su vida, su emblemático estilo con la icónica boina y su impacto dentro y fuera de la cancha.
Un legado imborrable en La Franja y el fútbol mexicano
Éxito en Puebla: Llevó al club a conquistar los títulos de Liga en las temporadas 1982-83 y 1989-90 (el histórico 'Campeonísimo' que incluyó la Copa México), además de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1991.
Trayectoria Ganadora: Levantó títulos de Liga MX con el Necaxa (bicampeón en 1994-95 y 1995-96) y con las Águilas del América (Verano 2002).
Selección Mexicana: Dirigió al Tri en la Copa Mundial de Francia 1998 y conquistó la histórica Copa FIFA Confederaciones 1999 tras vencer a Brasil.