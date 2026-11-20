Matemáticamente eliminados antes del inicio de la Jornada 17, Puebla y Atlético San Luis empataron 1-1 y pusieron fin a su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX, pensando en el siguiente semestre; quedaron a -al menos- 3 puntos de los sitios que dan acceso a la Liguilla.

Inaugurando la actividad de la Jornada 17, última de la Fase Regular del certamen, Puebla recibió al conjunto potosino en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, poniéndose rápidamente por delante e ilusionando a su afición en los últimos 90 minutos del año para ambos.

Puebla 1-0 Atlético San Luis

Apenas en el minuto 3 del compromiso, los visitantes no lograron aprovechar un tiro de esquina a su favor y en una gran jugada de asociación que se produjo a lo largo de la cancha, el colombiano Kevin Velasco terminó asistiendo al uruguayo Mathías Tomás, quien de primera intención convirtió y desató la alegría de los suyos tanto en la cancha como en la banca y tribuna.

Puebla 1-1 Atlético San Luis

Las acciones durante la primera parte concluyeron con la ventaja Camotera, sin embargo, las indicaciones de Diego Mejía surtieron efecto inmediato en sus dirigidos, quienes al 3’ (48’ de tiempo corrido), Felipe Mora ganó la posición y definió a segundo poste para igualar las acciones en la grama del recinto mundialista.

A partir de dicho instante, Atlético San Luis contó con mayor tenencia de la posesión del balón y estuvo más cerca de anotar el segundo, solo que el marcador no se movió más y Karen Hernández silbó el final de un compromiso que vio despedirse a los primeros dos equipos del actual torneo.

Con 20 puntos y -4 en la diferencia de goles, Puebla es 12º en la tabla de posiciones del Apertura 2026, mientras que Atlético San Luis finalizó la Fase Regular con las mismas 20 unidades y -5, siendo 13º; ambos clubes únicamente podrán perder un peldaño al finalizar la Fase Regular, dependiendo de si Querétaro logra sumar ante Necaxa, aspecto que terminará siendo completamente anecdótico.

BFG