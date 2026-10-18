Champions League Jornada 3: Horarios y dónde ver todos los partidos en México

La tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 llega este martes 20 y miércoles 21 de octubre con 18 partidos que prometen empezar a definir los primeros lugares de la tabla única.

La jornada 3 de Champions aprieta

Después de las dos primeras fechas, nueve equipos suman los seis puntos máximos y lideran la clasificación: Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid y Real Betis.

El PSG, vigente campeón, llega tras imponerse 4-2 al Manchester City y buscará mantener el invicto ante el Barcelona, que también ha ganado sus dos compromisos (incluyendo un 4-1 en Galatasaray).

Una victoria en el Parque de los Príncipes consolidaría a los franceses en la cima y pondría presión sobre el resto. Liverpool, con una goleada reciente, recibe a Villarreal en Anfield, mientras que Arsenal visita al Bayern Múnich en un duelo entre dos conjuntos con argumentos para pelear por los primeros puestos.

Equipos como el Stuttgart (vs Atlético de Madrid) o el Sporting CP (vs LASK) también pueden aprovechar rivales asequibles para ampliar su ventaja.

En el otro extremo, conjuntos con cero puntos como el Inter, el Porto o el Napoli necesitan urgentemente resultados para no descolgarse demasiado pronto en una fase donde cada punto cuenta hacia la zona de playoffs o la eliminación.

¿Dónde ver la jornada 3 de la Champions League en México?