¿Provocación? El baile de Sudáfrica en el Estadio CDMX previo al juego con México

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha comenzado a regalar sus primeras postales históricas con la llegada de la selección de Sudáfrica al Estadio Ciudad de México, como uno de los momentos que ya está dando la vuelta al mundo, esto previo a la inauguración del torneo en el encuentro que sostienen ante la selección mexicana.

El origen del baile de los Bafana Bafana

Lejos de ser una simple distracción o una provocación, la entrada musical de los Bafana Bafana es una tradición que forma parte de su identidad deportiva y cultural. En competiciones como la reciente AFCON en Marruecos, el equipo ya había adoptado esta costumbre inspirada en las canciones Gwijo, una expresión musical tradicional del pueblo Xhosa en la nación arcoíris que simboliza unidad, fuerza colectiva y orgullo, algo que comenzó a prosperar durante el gobierno de Nelson Mandela.

La actitud ha generado dudas en los comentarios en las redes sociales con algunos fanáticos creyendo que se trata de una provocación, mientras que otros han explicado que simplemente es un ritual que, en esta ocasión, fue encabezado por su capitán Ronwen Williams.

El baile no solo sirve para animar al equipo sino también como una terapia de liberación de tensión, necesario especialmente ahora al ser parte del partido inaugural del grupo A donde, en las apuestas, parten en desventaja ante México.

Sudáfrica y México protagonizan un partido de inauguración en el Mundial luego de lo vivido en el 2010 y el baile ha desbloqueado la nostalgia de aquel momento cuando Siphiwe Tshabalala celebró con un icónico baile grupal aquel histórico gol en Johannesburgo.

Dieciséis años después de aquel empate 1-1, la historia se repite con los papeles invertidos. Ahora el escenario es el Estadio Ciudad de México donde el equipo nacional espera llevarse la victoria para iniciar con el pie derecho su camino en el grupo A.