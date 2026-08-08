México conquista el bronce en el sóftbol de los Juegos Centroamericanos 2026

México cerró su participación en el sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la medalla de bronce en la rama varonil, luego de vencer 3-0 a Panamá en el partido por el tercer lugar. El encuentro se disputó a siete entradas y tuvo como principal figura al lanzador abridor mexicano José Refugio Reyes Saucedo, quien completó toda la ruta sin permitir carreras y limitó a la ofensiva panameña a solo dos imparables.

El equipo mexicano llegó al duelo por el bronce con una marca de 3-3, el mismo registro que Panamá durante el torneo. La diferencia en la clasificación colocó a México en el tercer puesto y a los panameños en el cuarto, por lo que ambos equipos se enfrentaron por la presea.

México derrotó a Panamá. Adrian Macias/Mexsport

José Refugio Reyes Saucedo domina desde la lomita

El trabajo del abridor mexicano fue determinante para mantener a Panamá en cero durante las siete entradas.

Reyes Saucedo lanzó el juego completo y, en 103 lanzamientos, permitió únicamente dos hits y otorgó tres bases por bolas. El lanzador consiguió mantener bajo control a la ofensiva panameña durante todo el encuentro y evitó que cualquiera de los corredores que llegaron a las bases pudiera convertirse en carrera.

Del otro lado, Carlos Alberto Bermúdez Sánchez también completó las siete entradas para Panamá. El lanzador permitió cuatro hits y tres carreras, además de registrar cuatro bases por bolas y un error.

La diferencia entre ambos equipos comenzó a marcarse en la segunda entrada, cuando México consiguió fabricar sus primeras dos carreras.

La ofensiva mexicana aprovechó sus oportunidades y produjo dos anotaciones en dos imparables dentro de cinco turnos al bate. Luis Julián Rodríguez Valdéz y Yahir Daniel Yarena Sánchez fueron los encargados de producir las carreras que pusieron al equipo nacional al frente.

Con la ventaja, México pudo apoyarse en el trabajo de Reyes Saucedo para mantener a Panamá sin anotaciones y llegar al último episodio con el partido bajo control.

México sentencia el partido en la séptima entrada

La ofensiva mexicana volvió a responder en la séptima entrada para ampliar la ventaja y colocar el 3-0 definitivo.

Luis Julián Rodríguez Valdéz volvió a participar en la producción ofensiva y cerró el encuentro con dos hits en dos turnos al bate, además de contribuir con dos carreras para el equipo mexicano.

Yahir Daniel Yarena Sánchez también tuvo una actuación destacada con el bate al terminar con dos hits y dos carreras impulsadas en dos turnos.

Con la tercera carrera, México puso distancia suficiente para cerrar el encuentro con ventaja y darle a Reyes Saucedo el respaldo necesario para completar las siete entradas.

El lanzador mexicano no permitió que Panamá encontrara una respuesta ofensiva durante el cierre del partido y México aseguró la victoria por 3-0 para quedarse con la medalla de bronce.

De esta forma, la selección mexicana de sóftbol varonil concluyó su participación en Santo Domingo 2026 con una presea de bronce, después de imponerse en un partido definido por el pitcheo mexicano y la capacidad de la ofensiva para aprovechar sus oportunidades.

México no pudo disputar el partido por el bronce en la rama femenil

La participación mexicana en el sóftbol de Santo Domingo 2026 también pudo cerrar con una medalla de bronce en la rama femenil, aunque en este caso la selección no tuvo la posibilidad de disputar el partido por el tercer lugar.

México tenía programado enfrentar a República Dominicana por la medalla de bronce, pero las condiciones del campo después de las lluvias impidieron que el encuentro pudiera llevarse a cabo.

La organización determinó que disputar el partido representaba un riesgo para las jugadoras debido a las condiciones del terreno, por lo que la medalla fue asignada a República Dominicana con base en los resultados obtenidos durante las rondas previas.

Así, México cerró su participación en el sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el bronce varonil conseguido sobre Panamá y el cuarto lugar de la competencia femenil.