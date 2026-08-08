Doble plata para México: Karim Saadi, subcampeón en Centroamericanos

El yucateco Karim Saadi le dio a México dos medallas de plata en el Levantamiento de Pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Su pasión en el deporte inició desde los 10 años y para llegar a ser seleccionado nacional tuvieron que pasar un poco más de 14 años.

Karim Saadi consiguió las medallas de plata en Arranque y Envión del Levantamiento de Pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Karim Saadi logró su primera medalla de plata en el Arranque de +110 kilogramos, al levantar 171 kg en su segundo intento. En su siguiente oportunidad, se desafió al fijarse los 181 kg, aunque falló.

El colombiano Santiago Cossio logró la medalla de oro con 190 kg, mientras que el bronce fue para el dominicano Ezequiel German con 168 kg, que logró en su tercer intento.

La pasión de Karim Saadi por el deporte inició a partir de los 10 años de edad Mexsport

La segunda medalla de plata para Karim Saadi, de 26 años, fue en el Envión de la misma categoría, al levantar 206 kg en su segundo intento. El colombiano Santiago Cossio se reafirmó en la supremacía al llevarse su segunda presea áurea con 220 kg.

Por su parte, el yucateco Josué Said Medina conquistó la medalla de oro en el arranque con 172 kilogramos y la medalla de plata en Envión con 206 kilogramos, dentro de la categoría de 110 kilogramos.

El también yucateco Mauricio Canul aportó una medalla de bronce para México, al conseguirlo en la prueba del Envión de los 88 kilogramos.

MEDALLAS TOTALES DE MÉXICO EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026: