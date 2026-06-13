¿Está prohibido el español en el Mundial 2026? La verdad tras la polémica con Vinicius y Hakimi

La Copa del Mundo 2026 ya se juega con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha. En las últimas horas, las redes sociales estallaron tras la difusión de videos de las conferencias de prensa de Marruecos y Brasil. En las imágenes, los moderadores de la FIFA intentaron frenar a reporteros que buscaban formular sus preguntas en español, desatando una ola de confusión y teorías sobre un supuesto veto a este idioma.

Pese a la rigidez de los coordinadores, las figuras de la cancha pusieron la calma. Achraf Hakimi, lateral marroquí, y Vinicius Jr, estrella del Real Madrid y de la 'Canarinha', intervinieron a favor de la prensa, permitieron que se les hablara en castellano y respondieron sin ningún problema al dominar el idioma. Pero entonces, ¿qué está pasando realmente con el reglamento de FIFA?

Las verdaderas reglas de FIFA para las conferencias del Mundial

Contario a lo que se especula en las plataformas digitales, el idioma español no está prohibido en el torneo. La situación responde estrictamente a un protocolo de logística y agilidad que la FIFA implementó para esta edición de 48 selecciones.

Para garantizar la fluidez de las ruedas de prensa y facilitar el trabajo de los traductores en tiempo real, el organismo rector del fútbol mundial determinó las siguientes pautas:

Idiomas oficiales del partido: Las preguntas deben formularse prioritariamente en las lenguas nativas de los dos países que se enfrentan en el turno.

El inglés como puente: En caso de no dominar los idiomas de las selecciones en cuestión, el inglés es la lengua universal permitida para todos los periodistas.

Logística, no censura: El motivo del freno a los reporteros

Cuando los moderadores interrumpieron a los comunicadores hispanohablantes, no lo hicieron por un tema de censura o discriminación. La instrucción previa al inicio de cada comparecencia es clara: ceñirse a los tres idiomas previstos para ese juego (los dos de las selecciones y el inglés).

Al romper este esquema, se complica el flujo de la traducción simultánea para el resto de los medios internacionales presentes. Así que respira: el español sigue siendo bienvenido en la máxima fiesta del fútbol, solo es cuestión de seguir el orden de la FIFA.