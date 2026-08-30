¿Problemas en el vestidor? Gabriel Milito 'explotó' contra Brian Gutiérrez (VIDEO)

El Guadalajara sigue sin encontrar la regularidad que se exige a un grande. Este sábado dejó escapar la victoria ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, donde se adelantó temprano con gol de Roberto Alvarado, pero terminó empatando 1-1 tras un penal cobrado por Salomón Rondón en el segundo tiempo.

El equipo de Gabriel Milito controló buena parte del encuentro, generó ocasiones y tuvo el partido en la mano, pero nuevamente pecó de falta de contundencia y permitió que un rival que lucha en la parte baja de la tabla le arrebatara dos puntos vitales. La irregularidad se mantiene y preocupa.

Brian Gutiérrez en el partido Pachuca vs Chivas. MEXSPORT

Así fue el enojo de Milito con Brian Gutiérrez

Esa falta de precisión y concentración se vio reflejada en varias acciones individuales. Brian Gutiérrez, quien ingresó al campo cerca del minuto 50 en lugar de Efraín Álvarez, protagonizó una de las jugadas más criticadas de la tarde.

En una secuencia de posesión en el mediocampo, el mediocampista recibió un pase complicado y no logró resolver con claridad. La pelota se escapó y el equipo perdió el control en una zona peligrosa.

Las imágenes captaron de inmediato la reacción de Gabriel Milito en la banda: el técnico argentino se mostró claramente molesto, gesticulando y reclamando con energía a su jugador.

El enojo del DT no pasó desapercibido. Aunque algunos aficionados también apuntaron a un mal envío previo de Luis Romo, la frustración de Milito se centró en Gutiérrez, quien todavía busca consolidarse como una pieza clave en el esquema rojiblanco.

El momento evidencia la exigencia que el entrenador impone y la necesidad de mayor precisión en cada detalle.

¿Cuál es el siguiente partido de Chivas?

Chivas no tiene tiempo para lamentarse. El siguiente partido será el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas, cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera por la Jornada 7 del Apertura 2026.