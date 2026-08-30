Michel Platini exige la salida de Gianni Infantino de la FIFA: “Debe irse”

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, pidió la salida de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA, al considerar que el dirigente no respetó las reglas que debía garantizar durante el Mundial 2026.

Platini lanzó fuertes críticas contra Infantino durante una entrevista con la televisión francesa Canal+, en la que cuestionó algunas de las decisiones tomadas durante la Copa del Mundo 2026.

Los asuntos económicos son una cosa, pero creo que Infantino ha fallado porque él es el responsable de las reglas del juego y no las ha respetado”, declaró el exdirigente francés.

Platini señala a Infantino por decisiones durante el Mundial 2026

Entre los puntos que cuestionó Michel Platini se encuentran las pausas de hidratación que, según señaló, fueron utilizadas para generar espacios publicitarios, así como la duración del descanso durante la final del Mundial 2026.

El francés también se refirió a la polémica relacionada con el estadounidense Folarin Balogun, cuya suspensión habría sido anulada después de una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las pausas publicitarias no están en los reglamentos, ni el descanso de 30 minutos de la final y lo de la tarjeta roja es todavía peor. Él es el responsable y no respetó las reglas, así que debe irse”, sentenció Platini.

Ante este escenario, el expresidente de la UEFA consideró que una eventual salida de Gianni Infantino de la FIFA podría no producirse por la vía deportiva, sino mediante acciones judiciales.