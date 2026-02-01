La primera barra de hinchas en la NBA, apoyan al Jazz de Utah con estilo de futbol

Una comunidad de sudamericanos se ha enraizado en la ciudad de Utah para apoyar al equipo de basquetbol del Jazz, pero con un estilo muy particular.

Los aficionados, en su mayoría uruguayos, se han propuesto llevar sus costumbres latinas y mezclarlas con el juego ráfaga apoyando al estilo sudamericano como lo hacen con los equipos de futbol.

De tal manera han llamado la atención por sus cánticos, coreografías y aplausos que levan un ritmo que recuerdan a los viejos estadios en Montevideo, Buenos Aires o Sao Paulo.

El clásico: "¡Vamos muchachos!", "Sómos del Utah" o el siempre recurrente "el que no salte es de Denver" o del equipo rival en turno, comienza a ser más notorio en la Arena del Jazz.

No sólo eso, la barra ya es identificada y se le abre espacio cuando llegan mientras van haciendo ruido con sus cantos y con las manos arriba mientras caminan.

No se frena ahí la pasión. Algunos llevan camisetas de futbol como del Peñarol, Nacional o de algún otro equipo uruguayo y con ellas hacen rehiletes a la hora de apoyar.

"Yoooo, soy del Utah, es un sentimiento, que no puede parar", se oye en medio del partido de basquetbol quebrando la tradición de canciones de hip hop comunes en los juegos.

La picardía con la que llenan el juego ha hecho que otros aficionados se les unan, aunque algunos en particular no lo ven bien: Sin importar las críticas, los uruguayos siguen saltando en cada juego y celebran con alegría los pocos triunfos del equipo esta temporada.

Todo surgió porque el basquetbol es querido en Uruguay y muchos aficionados se quedaron anclados en aquel equipo de Karl Malone o John Stockton que peleó en los años 90 las finales ante los poderosos Toros de Chicago de Michael Jordan, Toni Kukoc y Dennis Rodman.

Incluso, alguno uruguayos han comenzado a viajar más de 100 mil kilómetros para estar en los partidos del Jazz y han hecho banderas alusivas al equipo y su país, sólo que quitan el sol uruguayo por el símbolo del equipo, pero manteniendo las barras celestes y blancas.