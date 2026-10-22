El primer Mundial de Clubes Femenino será en Estados Unidos

Estados Unidos será el país que alojará el primer Mundial de Clubes Femenino del 5 al 30 de enero de 2028, donde ya están clasificados siete equipos, entre ellos el América de México.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes Femenino 2028: Arsenal (Reino Unido), América (México), Barcelona (España), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang (RD Corea), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda (China).

El América también disputará en Estados Unidos la Copa de Campeones Femenina 2027 Mexsport

Para Estados Unidos será el segundo Mundial de Clubes que organice, debido a que en 2025 alojó el varonil, donde el Chelsea se coronó. Además, fue coanfitrión del Mundial 2026.

En el Mundial de Clubes Femenino 2028 participarán 19 equipos de las seis confederaciones.

“La excelencia que mostró recientemente Estados Unidos a la hora de albergar competiciones de la FIFA de máxima categoría, unida al gran interés que suscita allí el futbol femenino y a las infraestructuras deportivas de élite de las que dispone, pusieron de manifiesto que era el país mejor preparado”, declaró Sarai Bareman, directora de la División de Futbol Femenino de la FIFA.

EL REPARTO DE PLAZAS POR CONFEDERACIONES PARA EL MUNDIAL DE CLUBES FEMENINO:

6 UEFA.

3 Concacaf.

3 Conmebol.

3 AFC.

3 CAF.

1 OFC

Por otro lado, la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina 2027, se realizará en Miami, en el Estadio Un, sede del Inter de Miami.

En la primera semifinal, el América femenil se enfrentará al ganador de la segunda ronda, procedente de la AFC, CAF o la AFC, el martes 26 de enero de 2027. Un día después, el Barcelona se medirá en la segunda semifinal ante el campeón de la Copa Libertadores Femenil.