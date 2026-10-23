Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi sumó un galardón más a su carrera tras ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una emotiva ceremonia celebrada en el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo.

El astro argentino asistió acompañado de su esposa Antonela para recibir la distinción que consagra no solo su legado dentro del terreno de juego, sino también sus valores humanos e impacto social en el deporte global.

El jurado de la Fundación Princesa de Asturias destacó en su fallo la trayectoria intachable de Messi a lo largo de más de dos décadas en la élite mundial. Más allá de sus récords individuales y campeonatos, el reconocimiento destacó su espíritu de superación, juego limpio, liderazgo colectivo y la constante labor comunitaria desarrollada a través de la Fundación Leo Messi, enfocada en brindar oportunidades de salud y educación a la infancia en situación de vulnerabilidad.

En sus primeras palabras tras llegar a suelo asturiano, el propio delantero reconoció el valor especial que representa esta condecoración para su entorno familiar.

Es un orgullo inmenso. Este reconocimiento va más allá de lo que uno logra dentro de la cancha; tiene una dimensión humana muy especial y sé la ilusión enorme que le hacía a mi familia"

El regreso al país donde forjó su leyenda

La entrega del galardón marcó también el retorno triunfal de Messi a España, país donde disputó 17 temporadas con el FC Barcelona y cosechó 35 títulos junto a figuras históricas del fútbol español como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Durante las actividades previas al evento, el argentino dedicó unas sentidas palabras a la afición que lo vio crecer.

Lionel Messi y la Princesa Leonor de Borbón REUTERS

"Siento un amor muy especial por esta tierra, por Barcelona y su gente; es un vínculo que durará para siempre".

Con este galardón, Messi une su nombre al de leyendas como Rafael Nadal, Usain Bolt o Michael Schumacher, reafirmando su condición de icono deportivo global en la historia moderna.