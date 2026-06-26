‘Nos preparamos desde marzo’, Portugal avisó a Colombia en el Mundial

La selección de Portugal ya lleva meses preparando el choque contra Colombia del Mundial 2026. El técnico Roberto Martínez aseguró que desde el pasado mes de marzo lo vienen haciendo y ya están listos para enfrentarlos.

“Empezamos a prepararnos para el partido frente a Colombia ya en marzo (...) Ya hemos realizado 13 sesiones de entrenamiento aquí en Miami para adaptarnos al clima. El plan era quedarnos en Miami para prepararnos para el partido ante Colombia”, mencionó Roberto Martínez.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, aseguró que los jugadores están preparados para el reto físico contra Colombia Reuters

El Colombia contra Portugal se jugará este sábado 27 de junio de 2026 en el Estadio Miami, a las 5:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.

“Los jugadores están preparados para el reto físico que supone jugar en un estadio diferente y en un campo con un césped distinto al que tenemos en Europa. Eso es lo que hemos hecho: nos hemos preparado desde el primer día que llegamos a Estados Unidos”, afirmó.

Para este partido, se prevé que Portugal no cuente con la mayoría de apoyo en las gradas, donde habrá gran afluencia de colombianos.

El Colombia - Portugal se jugará este sábado 27 de junio de 2026 en Miami Reuters

“Eso significa que tuve que comprar entradas para mi familia en noviembre. Eso es lo que significa, porque sabía que iba a ser difícil conseguir entradas. Espero que mañana gane el futbol y que gane la inspiración de todos los que vean el partido”, apuntó.

Ante el cruce que pudiera darse en los Dieciseisavos de final, Roberto Martínez no ahonda en ello, simplemente tiene la mentalidad de ir partido a partido.

“Creo que hay que centrarse en ganar cada partido, olvidarse del próximo rival y respetar al rival. Si quieres ganar el Mundial, tienes que ganar a todos”, señaló.

A su vez, subrayó la calidad de Colombia y destacó que será un reto táctico diferente.

“Tienen jugadores como (el capitán) James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz (...) Hacen bien las transiciones y son muy rápidos. Trabajan en equipo, tienen claridad táctica. Los jugadores tienen calidad y les encanta formar parte de la selección nacional”, finalizó.

Con información de Reuters.