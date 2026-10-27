¿Una preocupación más para el América? Gilberto Mora llegó a la CDMX con los Xolos de Tijuana 

Gilberto Mora espera sumarse a la lista de preocupaciones del América, en el juego pendiente que se disputará este miércoles 28 de octubre ante los Xolos de Tijuana.

'Morita', jugador sensación de la Liga MX, viajó con el equipo hacia la Ciudad de México, con la esperanza de retomar acción en el torneo Apertura 2026 tras sufrir una serie de molestias físicas en la gira de las Selección Mexicana por Estados Unidos, en la anterior fecha FIFA.

La última participación de Gil Mora en juego de la Liga MX fue el 20 de septiembre. El volante fue titular, anotó por la vía del penalti, y disputó 63 minutos del empate con el Pachuca (2-2).

En total, Gil Mora suma 496 minutos en el torneo. De los siete encuentros que ha jugado, seis los hizo como titular, para un total de cinco anotaciones.

Se ha perdido por los problemas físicos la derrota con el Atlas (2-3), los empates frente al FC Juárez (1-1), Puebla (0-0) y Toluca 2-2), lo mismo que la victoria sobre Santos Laguna (4-1).

"(Gilberto Mora) ya viene trabajando días con nosotros, estará en uno de estos juegos, no sé cuándo, pero ya está al 100 por ciento", refirió el pasado domingo Sergio Almaguer, auxiliar de Sebastián Abreu.