A la Premier League o LaLiga; Erik Lira, muy cerca de irse a Europa

Uno de los jugadores que más ha brillado con la Selección Mexicana en este Mundial ha sido Erik Lira.

El mediocampista del Cruz Azul ha demostrado en cada partido una solidez defensiva impecable, recuperando balones y distribuyendo con criterio, sin necesidad de buscar reflectores.

Erik Lira jugando ante Portugal. Mexsport

Lira, a quien muchos describen como un “jugador silencioso”, ha sido clave en la contención y en la salida limpia del balón. Su rendimiento ha sido de los más consistentes del combinado nacional.

Equipos de Inglaterra y España se interesan por Erik Lira

Estas grandes actuaciones le han valido para que varios clubes importantes se fijen en él. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Erik Lira ya cuenta con ofertas concretas de equipos de la Premier League y de LaLiga de España que le permitirían dar el salto a Europa sin regresar a la Liga MX.

Clubes ingleses valoran su capacidad de recuperación y su fortaleza física, ideales para el ritmo intenso de la Premier.

Por su parte, los equipos españoles destacan su visión de juego y su capacidad para mantener la posesión bajo presión, cualidades que encajarían perfectamente en el estilo de LaLiga.

Las propuestas económicas son atractivas y representarían un salto importante en su carrera. Lira, de 24 años, estaría ante la posibilidad de firmar un contrato por varias temporadas en alguno de estos destinos, lo que marcaría un antes y un después en su trayectoria profesional.

Por ahora, el jugador y su entorno evalúan las mejores opciones, con la prioridad de continuar mostrando su nivel en lo que resta del Mundial.

El Mundial 2026, un torneo importante para los mexicanos

Así como Erik Lira, se cree que otros jugadores mexicanos aprovecharán este Mundial para impulsar sus carreras hacia el viejo continente.

Nombres como ‘Hormiga’ González, Gilberto Mora, Obed Vargas y Brian Gutiérrez destacan entre las promesas que están llamando la atención de ojeadores europeos.

Gilberto Mora en concentración con la Selección Mexicana MEXSPORT

Estos futbolistas han tenido minutos importantes con el Tri y han mostrado destellos de calidad que podrían abrirles las puertas de ligas más competitivas.