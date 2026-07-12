¿A la Premier? Figura del Liverpool responde al interés por Gilberto Mora

El nombre de Gilberto Mora continúa ganando fuerza en el futbol europeo. Gracias a sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, el mediocampista de 17 años se ha colocado en el radar de varios clubes importantes del Viejo Continente.

Entre los equipos que siguen de cerca su evolución aparece el Liverpool, que, de acuerdo con reportes surgidos en Europa, mantiene un monitoreo constante sobre el joven talento mexicano. El conjunto inglés se suma a la lista de clubes interesados en conocer más sobre el futuro de una de las mayores promesas del futbol nacional.

Alexis Mac Allister responde sobre Gilberto Mora

Tras conseguir el pase a las Semifinales del Mundial 2026, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue cuestionado sobre los rumores que vinculan a Gilberto Mora con el Liverpool.

Cuando pasan estas cosas uno siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo por respeto al jugador y al club al que pertenece. Pero bueno, si lo nombran para ir al Liverpool, seguramente será un gran jugador y por algo lo están nombrando", declaró el futbolista de los Reds.

Gilberto Mora mantiene el foco en su crecimiento

Mientras las versiones sobre un posible interés del Liverpool continúan creciendo, Gilberto Mora permanece concentrado en su desarrollo con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana.

El juvenil mexicano sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones del futbol nacional y su rendimiento ha despertado expectativas tanto en México como en Europa, donde varios equipos consideran que tiene el potencial para convertirse en una figura del futbol internacional.