Apuesta charrúa para revivir la garra: Forlán asume el mando después del fracaso en el Mundial 2026

La Federación Uruguaya de Futbol concretó el regreso de una de sus máximas leyendas contemporáneas para iniciar un proceso de reestructuración deportiva profunda. Diego Forlán asumió el cargo de director técnico interino del representativo absoluto de la escuadra celeste.

El nombramiento ocurre tras la renuncia del técnico Marcelo Bielsa, quien dejó el puesto por quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de 2026.

Los términos políticos del vínculo contractual

Ignacio Alonso, presidente de la federación charrúa, detalló que la vigencia del acuerdo institucional finalizará en marzo de 2027. La duración de ocho meses responde directamente a los comicios electorales de la asociación que se celebrarán a finales del presente año calendario.

Una vez concluido el periodo establecido, el comité ejecutivo entrante evaluará el rendimiento deportivo para determinar la continuidad rumbo a la Copa del Mundo.

El doble rol y la agenda internacional de Diego Forlán

Diego Forlán dividirá sus responsabilidades operativas al tomar de manera simultánea el banquillo de la categoría juvenil Sub 20.

Su debut en competiciones de ligas menores ocurrirá en el Campeonato Sudamericano programado para el mes de enero de la temporada de 2027.

Con la escuadra mayor, el timonel de 47 años de edad dirigirá ocho partidos en las ventanas internacionales vigentes.

El calendario abarca los compromisos eliminatorios correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, además de la jornada de marzo.

¿Cómo se integra el cuerpo técnico de Diego Forlán?

La dirigencia estipuló que el nuevo entrenador utilizará a los preparadores físicos e investigadores que integran la estructura fija institucional.

El acuerdo otorga exclusivamente la libertad de incorporar a un asistente técnico externo de su entera confianza para el banquillo del primer equipo.

Diego Forlán registra experiencia previa limitada tras dirigir únicamente a Peñarol en 2020 y a la escuadra de Atenas de San Carlos en 2021.

La misión principal consistirá en recuperar el nivel de figuras consolidadas de la plantilla como el mediocampista Federico Valverde y el atacante Darwin Núñez.

El proyecto busca consolidar las bases competitivas para el certamen del centenario en la temporada de 2030, donde la nación fungirá como sede inaugural.