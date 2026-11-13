Portugal prepara homenaje a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la Selección: ¿cómo será?

La Selección de Portugal estaría preparando un homenaje especial para Cristiano Ronaldo, luego de que el delantero anunciara su retiro definitivo del combinado nacional el pasado 5 de noviembre de 2026. El reconocimiento se llevaría a cabo antes del partido frente a Dinamarca, correspondiente a la UEFA Nations League, en el Estadio Municipal de Braga.

La iniciativa tendría como objetivo reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes en la historia de Portugal, quien puso fin a más de dos décadas de carrera internacional defendiendo los colores de su país.

La despedida de Ronaldo se produjo después de una serie de diferencias con el entrenador Jorge Jesús durante la última concentración del equipo. El atacante abandonó la concentración antes de concluir la Fecha FIFA de octubre, situación que derivó en una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Futbol.

Posteriormente, el delantero comunicó su decisión de no volver a representar a su selección, poniendo fin a una etapa histórica con la camiseta de Portugal.

¿Cómo sería el homenaje a Cristiano Ronaldo con Portugal?

De acuerdo con información del medio portugués Diário de Notícias, el homenaje contemplaría que todos los futbolistas de Portugal saltaran al terreno de juego utilizando una camiseta con el emblemático número 7 de Cristiano Ronaldo.

Además, al cumplirse el minuto siete del encuentro frente a Dinamarca, se realizaría un momento especial de aplausos para reconocer la trayectoria del máximo referente del futbol portugués.

La propuesta habría recibido el visto bueno de la UEFA, aunque todavía estaría pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades del futbol de Portugal.

Según los reportes, la iniciativa surgió después de una reunión entre el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, el seleccionador Jorge Jesús y algunos referentes del vestuario, como Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.

Sin embargo, todavía no se habría confirmado si Cristiano Ronaldo estará presente en el Estadio Municipal de Braga para recibir el reconocimiento. El delantero quedó fuera de la convocatoria para los compromisos internacionales de noviembre después de anunciar su retiro de la selección.

Portugal también tendría un gesto especial con Cristiano Ronaldo

El homenaje no se limitaría a lo que sucedería en el terreno de juego. Como parte de las muestras de reconocimiento, la Federación Portuguesa también habría decidido mantener vacía la habitación que Ronaldo utilizaba habitualmente durante las concentraciones del combinado nacional.

El gesto buscaría preservar el recuerdo del delantero y destacar el legado que construyó durante más de 20 años con Portugal.

Las cifras respaldan su importancia histórica: Cristiano Ronaldo disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles con la camiseta de su país, convirtiéndose en una de las figuras más trascendentales del futbol mundial.

De esta manera, Portugal buscaría despedir a su máxima figura con un reconocimiento a la altura de su trayectoria, aunque todavía falta conocer si el propio Ronaldo estará presente para recibir el homenaje.