El momento que casi hacer llorar al Piojo Alvarado durante el Mundial 2026

Las sensaciones que dejó el Mundial 2026 fue diferente para todos los selecciones, sin embargo, Roberto Alvarado tuvo un momento en el casi lloró por estar en la justa.

El ‘Piojo’ se sincero como pocas veces en el podcast Cracks y Mortales y habló del instante del Mundial 2026 que lo dejó al borde de las lágrimas. Reconoció que el peso de jugar ante su gente y de despedirse en el Azteca lo alcanzó de una forma que no esperaba.

Me preguntaban: ‘Oye, ¿no te dieron ganas de llorar en el himno y así?’. Y yo decía: ‘No’. O sea, a mí me dieron más ganas de llorar cuando en el camino y para ir al estadio, que veía a toda la gente así”, señaló.

El Piojo Alvarado en el partido entre México y Ecuador Mexsport

Ver a la hinchada mexicana alentándolos y coreando el nombre de México, fue el mejor momento de Alvarado en la justa mundialista.

Toda la gente así, o sea, pues, asomándose por las ventanas del camino y toda la gente emocionada, toda la gente gritando. O sea, ahí me daban ganas de llorar, que decía, qué perro”, comentó.

El Piojo fue uno de los mexicanos que más brilló en la Copa del Mundo y aunque la Selección se quedó en la misma instancia, su rendimiento individual fue notoriamente destacable.

Alvarado no creía su buen momento en el Mundial

El Piojo Alvarado estuvo en el Top 10 de jugadores más creativos durante el Mundial 2026, sin embargo, no se creía que estaba haciendo las cosas bien.

“Quizás como que no me creía que no estaba haciendo bien las cosas. Después de que acabó el Mundial, me quedé pensando y dije ‘Guey, no mames’. Lo vi varias veces y dije ‘Carnal te fue chido, hiciste bien las cosas, por qué no te das ese valor’, me sentí orgulloso de ti”, finalizó.