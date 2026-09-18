¡El 'Bicho' no se va! Cristiano Ronaldo lidera la primera lista de Jorge Jesus con Portugal

Tras un Mundial de 2026 lleno de especulaciones sobre su futuro internacional, Cristiano Ronaldo seguirá defendiendo la camiseta de la Selección de Portugal. El legendario delantero de 41 años encabeza la primera convocatoria del nuevo director técnico lusitano, Jorge Jesus, disipando cualquier rumor sobre su retiro del combinado nacional.

CR7 se mantiene firme como el gran capitán y máximo goleador histórico de una escuadra portuguesa que inicia una era llena de ambición.

Jorge Jesus toma el mando con CR7 como escudo

La llegada de Jorge Jesus al banquillo de Portugal, tras la salida de Roberto Martínez, marca un punto de inflexión. El experimentado estratega no quiso experimentar y dejó claro que Cristiano Ronaldo es la pieza angular de su proyecto, el cual busca fusionar la jerarquía de los hombres de experiencia con la sangre joven del futbol luso.

Para esta crucial ventana internacional, el timonel citó a un total de 25 futbolistas con una misión clara: refrendar el dominio continental.

El Campeón de la Nations League entra en acción

Como vigentes monarcas de la UEFA Nations League, los lusitanos arrancarán la defensa de su corona con una agenda sumamente apretada. Portugal disputará cuatro partidos en apenas 10 días, una prueba de fuego para el nuevo cuerpo técnico:

Portugal vs. Gales: 24 de septiembre | Local

Noruega vs. Portugal: 27 de septiembre | Visitante

Portugal vs. Dinamarca: 1 de octubre | Local

Portugal vs. Noruega: 4 de octubre | Local

A pesar de que el propio Cristiano llegó a sugerir que el final de su carrera estaba cerca, esta convocatoria confirma que el compromiso con su selección sigue intacto y que se podrá disfrutar de su futbol por un tiempo más.