Allan Saint-Maximin acusa actos de racismo contra sus hijos

El francés Allan Saint-Maximin, jugador del América y bombazo del torneo anterior en la Liga MX, denunció que su familia fue víctima de expresiones racistas.

En sus redes sociales, Maxi compartió fotografías de sus hijos y un texto en el que manifestó su indignación.

El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos. Me están atacando y eso no es problema. He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: los ataques contra mis hijos”, señaló el francés, vía Instagram.

De inmediato los aficionados inundaron la publicación con mensajes de apoyo al jugador.

Maxi arribó a México para el torneo Apertura 2025 tras su paso con el Fenerbahce de Turquía, aunque negociado por el América con el Al-Ahli, club que era dueño de sus derechos federativos.

Desde el día uno, en su caótica llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el futbolista europeo ha sido cobijado por los seguidores americanistas.

“Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurar que sean respetados y amados, sin importar su origen o color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”, añadió Maxi.

Con la playera de las Águilas del América, Saint-Maximin acumula 16 participaciones (tres en el presente torneo) y tres goles.

“Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y valioso, debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo sirven para destruir y dividir”, exhortó.

Por último, el delantero francés insistió que no dejará pasar otro insulto racista contra los suyos.

“Así que, a quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo esto: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia y no hay persona ni amenaza que me atemorice. La única persona en este mundo que me atemoriza es Dios”.

Allan Saint-Maximin vive su segundo torneo de Liga MX y busca revancha, luego de la eliminación de las Águilas en los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey; se perdió la ida por problemas físicos.

El antecedente

Hace un año, la Liga MX hizo un ajuste a su protocolo de cero tolerancia contra el racismo en los estadios:

Paso 1. El árbitro central detiene el juego y se pide a los asistentes detener el comportamiento.

Paso 2. Si se reincide, se suspende el juego temporalmente, con advertencia.

Paso 3. Se abre procedimiento por la Comisión Disciplinaria y el estadio podría ser vetado.

De igual manera la liga informó que los actos de discriminación serán sancionados. Se identificarán a los responsables, serán desalojados y presentados ante las autoridades. De igual modo perderán el FAN ID de por vida.

Estos protocolos fueron reforzados luego de expresiones racistas contra Julián Quiñones, cuando el colombiano jugaba para el América. En un Clásico Nacional en el Estadio Akron, el delantero hoy nacionalizado mexicano fue víctima de insultos de la afición tapatía.