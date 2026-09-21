Horarios y dónde ver el GP de Azerbaiyán 2026 con Sergio 'Checo' Pérez

La Fórmula 1 deja Europa después del Gran Premio de España y comienza su gira internacional, pero también inicia una serie de tripeletes para la parte final del campeonato 2026 arrancando con el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana en Bakú.

El italiano y piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, llega como líder del campeonato de pilotos con una amplia ventaja de 81 puntos luego de su victoria en Madrid.

El fin de semana presentará un formato atípico, iniciando con las prácticas libres 1 y 2 el jueves 24 de septiembre. La tercera práctica y la sesión de clasificación se llevarán a cabo el viernes 25, mientras que la carrera estelar se disputará el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas local.

'Checo' Pérez: El rey histórico de las calles de Bakú

El Circuito de Bakú destaca por su combinación de zonas de alta velocidad con tramos angostos alrededor de la ciudad vieja. Dentro de este exigente escenario, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez es, junto con Max Verstappen, los únicos dos pilotos en la historia que han repetido éxitos en Azerbaiyán.

El mexicano tiene pocas posibilidades de repetir el éxito del pasado militando ahora con Cadillac, pero en su memoria están el triunfo de 2021, el primero vistiendo los colores de Red Bull, y el de 2023 cuando dominó la competencia, aunque también deberá estar la carrera del 2024 cuando Carlos Sainz, quien en aquel entonces militaba en Ferrari, lo chocó.

Además de sus triunfos, 'Checo' Pérez firmó podios inolvidables como tercero con Force India en las ediciones de 2016 y 2018. Junto a Max Verstappen.

Horarios del GP de Azerbaiyán de la F1 2026

Práctica 1: jueves 24 de septiembre – 02:30 horas

jueves 24 de septiembre – 02:30 horas Práctica 2: jueves 24 de septiembre – 06:00 horas

jueves 24 de septiembre – 06:00 horas Práctica 3: viernes 25 de septiembre – 02:30 horas

viernes 25 de septiembre – 02:30 horas Calificación carrera: viernes 25 de septiembre – 06:00 horas

viernes 25 de septiembre – 06:00 horas Carrera: sábado 26 de septiembre – 05:00 horas

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