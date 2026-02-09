¿Por qué se están rompiendo las medallas de Milano-Cortina 2026? Te explicamos

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 apenas comienzan, pero ya enfrentan una polémica que empaña el podio la fragilidad de sus medallas. Diversos atletas han denunciado que el sistema de enganche entre la presea y la cinta es demasiado endeble, provocando que el metal se desprenda con una facilidad alarmante durante las celebraciones.

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, tras conquistar el oro en descenso, fue una de las primeras en exhibir estos problemas y lo hizo público en sus redes sociales mandando el mensaje: “No salten si tienen colgada su medalla. Seguro se arreglará”, esto dado que la presea no ha sufrido daños, pero sí ha perdido estética.

El problema no es un caso aislado. La italiana Lucia Dalmasso, bronce en snowboard gigante paralelo, confesó que su medalla se le separó en dos ocasiones.

Ante la evidencia, Andrea Francisi, responsable de operaciones de la justa, admitió que la organización está en alerta y están averiguando cuál el detalle que puedan solucionar para los próximos días de la justa.

Fallos en medallas de otros Juegos Olímpicos

Aunque el caso de Milán-Cortina destaca por un defecto de fabricación estructural en el enganche, la historia olímpica ha registrado otros incidentes donde los metales no han resistido el paso del tiempo o el uso: