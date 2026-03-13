¿Por qué "Checo" Pérez no califició para la sprint en China? El mexicano explica el problema

El proyecto de Cadillac sigue arrastrando problemas que, en teoría, ya debieron haberse solucionado luego de varias semanas de los primeros test en Bahréin, pero que ahora han vuelto a pasar factura a Sergio “Checo” Pérez en la calificación para la primera carrera sprint de la temporada en el Gran Premio de China.

“Checo” Pérez no pudo llevar su coche marcado con el número 11 a la pista para la sesión que ordenó la parrilla para la carrera corta del sábado, la primera de este formato bajo la nueva regulación técnica y que, de nueva cuenta, dejó a Mercedes como el amplio favorito con la pole position del británico George Russell.

¿Qué le sucedió a Checo Pérez y por qué no calificó para la sprint de China?

Cadillac informó al mismo tiempo que iniciaba la sesión de calificación para la sprint del Gran Premio de China que Sergio Pérez no tomaría parte por una falla en el sistema de combustible.

“Hemos estado sufriendo en esa área por mucho tiempo, demasiado tiempo”, dijo Pérez al hablar a los micrófonos de la Fórmula 1 mientras sus rivales calificaban en pista, incluyendo su compañero de equipo Valtteri Bottas quien apenas logró un tiempo que lo colocó en el puesto 21, justo por delante del mexicano.

“Checo” Pérez indicó que este es un viejo problema y que, por ahora, no sabe si lograrán solucionarlo a tiempo para la carrera sprint y evitar que siga afectando el resto del fin de semana.

“Fue un problema con la bomba de combustible… No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, indicó el mexicano antes de agregar: “el equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana”.

Con esta situación, Sergio Pérez espera competir el sábado por la mañana, viernes por la noche de México, y poder calificar para la carrera del domingo unas horas después. El objetivo sigue siendo el de recolectar información en estas primeras carreras y, como ya advirtió, comenzar a pensar en los puntos a mediados de campaña.