Mercedes domina la clasificación Sprint; "Checo" Pérez largará último en Shanghái

Sergio “Checo” Pérez tendrá que iniciar su primera carrera sprint con Cadillac desde la parte trasera de la parrilla luego de que la escudería no hubiera tenido listo el coche para la última sesión del viernes donde se definió la parrilla de salida, esto mientras que Mercedes dominó a placer la sesión.

Justo cuando los semáforos del carril de pits se ponían en verde para anunciar el arranque de la calificación para la carrera corta, Cadillac informó que debido a un problema en el sistema de combustible “Checo” Pérez no saldría a pista.

El mexicano quedaba resignado así a la posición 22 de la parrilla de partida, solo un puesto por detrás de lo que consiguió Valtteri Bottas quien sí completó su programa en la sesión matutina.

Mercedes en la cima

Mientras el calvario de “Checo” Pérez se daba en la parte baja, en la parte frontal pocos cambios había respecto a lo visto en Melbourne con Mercedes siendo el gran dominador. George Russell, ganador en Australia, tomó la primera plaza para la carrera corta.

El británico de Mercedes registró una vuelta de 1m31.520s en su primer intento de la SQ3 superando por 0.289 segundos a su compañero Andrea Kimi Antonelli. El italiano intentó en cada una de las rondas sobrepasar a su compañero, pero simplemente eso fue inútil ante el trabajo que desempeñó el líder del campeonato.

Pero la sesión para ordenar la parrilla de salida de la carrera corta exhibió el diferencial que aún existe contra Mercedes. McLaren y Ferrari son los grandes rivales por la última posición del podio, pero la brecha contra la marca alemana fue de seis décimas de segundo entre Lando Norris y Lewis Hamilton, tercero y cuarto.

Oscar Piastri arrancará quinto siendo el último en estar a menos de un segundo de Russell. Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen, Oliver Bearman e Isack Hadjar finalizaron del sexto al décimo a más de un segundo, incluso con dos segundos de diferencia por parte del francés de Red Bull.

La jornada del viernes solo dejó claro que Mercedes puede controlar a su antojo el fin de semana en Shanghái y que Cadillac tiene mucho camino aún por recorrer.