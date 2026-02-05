¿Por qué el América bateó la posibilidad de fichar a Nico Ibáñez?

Con el uruguayo Rodrigo Aguirre en camino a San Nicolás de los Garza, los Tigres ya están en posibilidad de darle salida a Nicolás Ibáñez, quien ya tiene destino en la mira, pero fuera de la Liga MX.

El argentino estuvo lejos de ser opción para las Águilas ni como moneda de cambio dentro de las negociaciones por el Búfalo Aguirre.

La directiva americnaista, pese a la salida del también atacante francés Allan Saint-Maximin y del mediocampista Álvaro Fidalgo, descartó al argentino naturalizado mexicano por su elevado salario, de acuerdo con fuentes cercanas al equipo de la UANL .

Al año, Nico Ibáñez percibía con Tigres más de 700 mil dólares, cantidad que el América no estaba dispuesto a soltar en estos momentos y el propio jugador al salir de la institución regia pretendía una mejora salarial, razón por la que no le encontraban acomodo en el mercado nacional para él.

La solución llegó desde la Major League Soccer (MLS). El delantero alista sus maletas para viajar a Estados Unidos y tratar de manera más cercana la oferta que llegó de los New York Red Bulls.

En Argentina, el Boca Juniors sondeó con Tigres la situación contractual de Nico Ibáñez, pero el tema salarial representó un gran inconveniente.

Nico Ibáñez, de 31 años, llegó a México en el Clausura 2018 con el Atlético de San Luis. En el Apertura 2021 pasó a las filas del Pachuca. Y en el Clausura 2023 fue fichado por los Tigres.

Así el rendimiento de Nico Ibáñez en las últimas temporadas (fase regular) con los Tigres. Liga MX

¿Qué busca el América? Son dos perfiles los que necesita llenar el cuerpo técnico encabezado por André Jardine: un centro delantero y un volante mixto; hasta el momento, un mediocampista no es prioridad ante la baja del Maguito Fidalgo.

Al momento, la opción que se asoma para el americanismo está en la Liga MX, con Emiliano Gómez. El uruguayo, media punta y centro delantero, milita con el Puebla y le costaría a los de Coapa cerca de 2 millones de dólares.