¿Por ley los partidos de la Selección Mexicana deben ir en televisión abierta? Esto sabemos

El nuevo acuerdo que ha firmado la Concacaf con la empresa de streaming Netflix para quedarse con las finales de la próxima edición de la Nations League y la Copa Oro en el 2027 y el 2029 ha generado una gran controversia entre los seguidores de la Selección Mexicana, esto dado que existe una confusión sobre si es obligatorio o no transmitir estos encuentros en televisión abierta.

La realidad es que, aunque en redes sociales se pueden encontrar diversos puntos de vista, no existe una normativa en México que obligue a que estos encuentros se pasen por un canal de televisión abierta en el país, aunque no es un tema que no se haya planteado anteriormente.

¿Qué dice la normativa en México respecto al interés nacional de la Selección Nacional en televisión?

Existe una confusión respecto a lo que dice la normativa. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala en su artículo 224 que “los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales”.

Sin embargo, no existe un listado de cuáles son los eventos deportivos de asunto de interés general que pueden englobarse. Es por ello que el pasado mes de marzo el diputado Juan Guillermo Rendón presentó una iniciativa para evitar que una plataforma de streaming monopolizara eventos deportivos de interés público, especialmente enfocada en el fútbol, por lo que buscaba una modificación al artículo 224 para permitir transmisiones gratuitas en todo el país.

El principal argumento del representante de Morena es que los servicios de streaming eran aún restrictivos en México al estar presentes en solo tres de cada 10 hogares, mientras que la televisión aún tiene un 90 por ciento del acceso.

Hasta que esta modificación no se realice, el fútbol mexicano y los partidos de la selección no son exclusivos de la televisión abierta. Históricamente han tenido el control dado que han ganado los concursos de licitación, pero al tratarse de torneos de la Concacaf, el acuerdo de Netflix no es con la FMF sino con el organismo regional.

¿Por qué hay una confusión sobre los derechos de la Selección Mexicana?

En el 2014, el Pleno del IFT identificó los Contenidos Audiovisuales Relevantes sobre los que no se podrán contratar derechos de transmisión en exclusiva los Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de Radiodifusión y Telecomunicaciones. En el listado se enumeraban varios eventos deportivos:

Los partidos de la selección mexicana de fútbol (categoría varonil mayor).

(categoría varonil mayor). Las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Verano organizados por el Comité Olímpico Internacional.

organizados por el Las ceremonias de inauguración y clausura, y los partidos de inauguración , cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial de la FIFA, organizados cada cuatro años y conocido comúnmente como Copa del Mundo o Mundial de Fútbol.

, cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial de la FIFA, organizados cada cuatro años y conocido comúnmente como Copa del Mundo o Mundial de Fútbol. Los partidos de la final del torneo de liga de primera división, organizados por la Federación Mexicana de Fútbol, conocida comúnmente como la Liga MX.

Estas prohibiciones solo son válidas si un agente preponderante, designado así por las autoridades competentes, compraba los derechos. Netflix no cuenta con una clasificación como agente preponderante, por lo que esta normativa no aplica para ellos.

Cualquier televisora abierta puede negociar con Netflix para comprar parte de los derechos para televisión abierta, pero esa decisión dependerá de cada compañía.

¿Los partidos de México en el Mundial 2026 serán por televisión de paga?

No y sí. Los partidos de México en el Mundial 2026 se transmitirán por Televisa y TV Azteca en sus canales abiertos, aunque también existirá la opción de verlos en la plataforma de streaming de cobro ViX, junto con todo el mundial.