Por culpa del Manchester United: Aficionado celebra dos años sin corte

Hace dos años empezó un reto que no pensó que se extendiera por mucho tiempo. Frank Ilett inició su aventura de cortarse el cabello hasta que el Manchester United hilara cinco victorias como una forma de compartir un poco de humor con otros aficionados, en el momento en que el equipo no atravesaba su mejor racha.

Parte de la decisión surgió también por la sensación que se le estaba subestimando un poco. Habían ganado la FA Cup hace unos meses atrás y anteriormente ya habían ganado cinco ocasiones de manera consecutiva. En ese entonces, el Manchester United llevaba 10 partidos de la temporada 2024-205 con saldo de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El aficionado del Manchester United espera celebrar pronto que ya se cortó el cabello Foto tomada de Instagram theunitedstrand

Después, las dificultades comenzaron y se alargaron más de lo que imagino. En lo que va de la temporada 2026/27 suman: dos victorias, dos empates y tres derrotas.

“Espero de verdad que podamos darle la vuelta a esta temporada, volver a la senda de la victoria y luchar de nuevo por los títulos”, mencionó en un mensaje en redes sociales, donde el aficionado se muestra con el cabello largo y con un pastel con el número dos.

“Sí quiero que lleguen cuanto antes esas cinco victorias y el corte de pelo”, agregó.

Frank Ilet admitió que su reto ha sido divertido y está agradecido por las oportunidades que le surgieron.

“¡Tampoco entraba en mis planes! Nunca pensé que a tanta gente le importaría, ni que duraría tanto tiempo, ni que me convertiría en una personalidad de las redes sociales o en un creador de contenido”, mencionó.

El aficionado del Manchester United aseguró que, cuando logre la hazaña, celebrará que su equipo recuperó la regularidad sin que tenga que preocuparse por si bajan sus seguidores o visualizaciones.