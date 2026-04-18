León vence a Juárez con doblete de Ismael Díaz y sigue soñando con la Liguilla

El Club León hizo valer su casa y mantiene vivo el sueño de Liguilla. Los Esmeraldas vencieron 3-1 a los Bravos de Juárez en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, llegando a 22 puntos en el torneo.

La gran figura del encuentro fue Ismael Díaz, quien firmó un doblete para encaminar el triunfo de los Panzas Verdes. El panameño abrió el marcador al minuto 30, aprovechando el dominio local para poner el 1-0.

Antes del descanso, el propio Díaz volvió a aparecer para marcar el segundo tanto y ampliar la ventaja 2-0, dejando a León con el control del partido rumbo al medio tiempo.

Para la segunda parte, Óscar Estupiñán descontó desde el punto penal, acercando a los Bravos con el 2-1 y metiendo presión al conjunto local.

Sin embargo, León supo responder y Daniel Arcila sentenció el partido al minuto 68 con el 3-1 definitivo, devolviéndole la tranquilidad a los Esmeraldas.

En la recta final, Juárez estuvo cerca de recortar nuevamente la distancia, pero la defensa de León evitó el gol sobre la línea, asegurando así una victoria clave en sus aspiraciones por clasificar a la Liguilla.