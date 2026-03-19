El polémico festejo de Efraín Juárez: Aseguran que el mensaje era para la directiva de Pumas

La tensión en el Pedregal alcanzó un punto de ebullición insospechado durante la última fecha del campeonato. Lo que parecía un simple exabrupto en la cancha durante el clásico entre la escuadra universitaria y la máquina celeste, escondía un trasfondo mucho más complejo en la cúpula auriazul. La Comisión Disciplinaria castigó fuertemente a Efraín Juárez, actual timonel de los Pumas, con una severa multa económica tras su controversial y vulgar festejo al terminar el empate frente a Cruz Azul en la Jornada 11 del torneo. Sin embargo, la historia dio un giro radical y sumamente polémico al salir a la luz pública la identidad de los destinatarios de aquella seña obscena.

Efraín Juárez en la banca de Pumas. Mexsport

Todo ocurrió cuando el estratega miró fijamente hacia la zona de la tribuna del Palomar en el Estadio Olímpico Universitario, se llevó ambas manos a los genitales y gritó con furia diversas frases altisonantes. Al principio, la afición y los distintos medios de comunicación pensaron que la simple euforia del futbol lo traicionó por la presión del encuentro, pero las nuevas filtraciones periodísticas apuntan a una fractura total e irreversible en el interior del club.

EL VERDADERO DESTINATARIO DEL POLÉMICO MENSAJE

La verdadera bomba explotó en las mesas de debate deportivo. De acuerdo con información revelada por el periodista Gustavo Mendoza de la cadena Fox Sports, la rabieta del entrenador no iba dirigida a la afición rival, a los jugadores celestes, ni al cuerpo arbitral. El comunicador aseguró tajantemente que el blanco de los insultos y los gestos fue directamente la directiva de Pumas, y de forma muy específica, el directivo Antonio Sancho.

Efraín Juárez en conferencia de prensa. Mexsport

Según estos reportes televisivos, Efraín Juárez y la alta plana universitaria mantienen una profunda guerra interna desde hace más de un mes. Las diferencias en la toma de decisiones deportivas desgastaron la relación al máximo límite posible. Durante la transmisión, los analistas explicaron que, al revisar minuciosamente las tomas de televisión desde ángulos inéditos, resultó evidente que la mirada del director técnico apuntaba directo al palco donde se ubicaban los altos mandos. Con este contexto, el sonado grito en la cancha se interpretó como un claro desafío a sus superiores, demostrando que la paz en el vestidor auriazul finalizó abruptamente.

UN FUTURO INCIERTO Y EL INTERÉS DESDE MONTERREY

Semejante indiscreción pública dejó al técnico mexicano prácticamente en la cuerda floja. En Ciudad Universitaria, retar a la autoridad de esa manera gráfica y grosera casi siempre significa firmar una inminente sentencia de salida. No obstante, en el volátil mundo del futbol mexicano, cuando una puerta importante se cierra por problemas extracancha, otra institución de gran presupuesto aparece en el radar casi por arte de magia.

Efraín Juárez llegando a un partido de Concacaf. Mexsport

Mientras en la capital del país los directivos analizan su posible despido por indisciplina, en el norte ya preparan una jugada maestra. En la misma mesa de análisis mencionaron que los Rayados de Monterrey ven una oportunidad de oro en este caos para contratarlo. El equipo regiomontano despidió recientemente al español Domenec Torrent y actualmente sobrevive apenas con Nicolás Sánchez en el cargo de técnico interino. Los panelistas señalaron que la actitud desafiante e intensa de Juárez es justo la sacudida que necesita la plantilla regia para despertar de su prolongado letargo. Así, el polémico y obsceno festejo tal vez le cueste su trabajo en la UNAM, pero paradójicamente, lo catapultaría hacia uno de los banquillos más ricos y codiciados de la liga mexicana.