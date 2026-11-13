ManU y Pochettino llegaron a un acuerdo como entrenador del primer equipo

El Manchester United anunció este viernes que llegó a un acuerdo con la Federación de Futbol de Estados Unidos para que Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico queden liberados tras concluir sus responsabilidades con la selección masculina estadounidense y asumir su nuevo cargo al frente del cuadro inglés.

Este sábado 14 de noviembre, dentro de la Concacaf Nations League 2026-27 ante la Selección de Haití, la selección de Estados Unidos enfrentará la serie de Cuartos de Final. El próximo martes 17 serie el juego de vuelta para que posteriormente, Mauricio Pochettino concluya su etapa al frente del representativo estadounidense.

El técnico argentino -según anunció el Manchester United mediante un comunicado- es reconocido por su estilo de futbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la construcción de equipos sólidos y cohesionados, y su destacada trayectoria en el desarrollo individual de futbolistas.

Pochettino comenzó su carrera como entrenador en el Espanyol en 2009, antes de incorporarse al Southampton, donde logró el récord histórico de puntos del club en la Premier League en 2014.

Durante cinco temporadas completas en el Tottenham Hotspur, recordó el ManU en su comunicado, Pochettino consolidó al club como un habitual contendiente de la UEFA Champions League, logrando la clasificación en cuatro campañas consecutivas y guiando al equipo hasta su primera final en la competición en 2019.

En 2021 fichó por el Paris Saint-Germain, donde conquistó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, antes de unirse al Chelsea en 2023.

Recientemente, dirigió a la selección masculina de Estados Unidos hasta los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Su despedida de Estados Unidos

Por su parte, la Selección de Estados Unidos compartió en su cuenta de Instagram un mensaje del argentino en el que cierra su etapa como seleccionador del representativo de las barras y las estrellas.

"La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos muy agradecidos con los jugadores por su compromiso, con la afición por su fe y con la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico y crear las oportunidades para impactar en la cultura del futbol en este gran país.

"Queremos agradecer a Cindy Parlow Cone, JT Batson y Dan Helfrich por su colaboración y por las increíbles relaciones de trabajo durante todo nuestro tiempo aquí. Existe un talento tremendo en la cantera de jugadores de Estados Unidos, desde las selecciones juveniles hasta la selección mayor, y esa es una de las razones por las que tenemos tanta confianza en el futuro de U.S. Soccer. Siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones y estaremos apoyando a las selecciones cada vez que salten a la cancha."