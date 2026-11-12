VIDEO: Así fue el debut de Cristiano Ronaldo Junior con Portugal Sub 17

Cristiano Ronaldo Junior ingresó a los 73’, disputó el tramo final de la victoria de Portugal por 4-0 sobre Andorra y estuvo cerca de coronar su debut con un gol, aunque su remate de cabeza salió desviado en el encuentro clasificatorio para la Eurocopa Sub 17, celebrado en Lisboa.

El delantero de 16 años, integrante de las categorías inferiores del Al Nassr, encontró su primera oportunidad con este representativo cuando el equipo portugués ya tenía resuelto el marcador, después de una actuación ofensiva encabezada por Diego Farinha.

El atacante del Sporting marcó dos goles, mientras que Kauã Miranda, del Santos, convirtió un penal y Rafael Cabral, del Braga, completó la cuenta que permitió a los locales afrontar los minutos finales con una ventaja amplia.

Con ese escenario, Cristiano Ronaldo Junior entró al campo para sumar sus primeros minutos con Portugal Sub 17, en una presentación en la que también tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia frente al conjunto andorrano.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo estuvo cerca de conseguir el quinto tanto portugués en la recta final, cuando conectó un cabezazo que se fue desviado y dejó sin modificaciones el resultado del encuentro.

Aunque el delantero del Al Nassr no pudo acompañar su estreno con una anotación, su participación abrió una nueva etapa dentro de las selecciones juveniles portuguesas, con otros dos compromisos clasificatorios en el calendario inmediato.

Un debut después del adiós de su padre

La presentación de Cristiano Ronaldo Junior se produjo apenas una semana después de que su padre anunció su retiro del futbol internacional, tras una trayectoria de 23 años con la selección mayor de Portugal.

Cristiano Ronaldo cerró su recorrido con el representativo nacional con 146 goles en 234 partidos, mientras su hijo comenzó a buscar un lugar en una nueva categoría del proceso juvenil lusitano.

El estreno del joven atacante coincidió así con el cierre de la etapa internacional de CR7, aunque su actividad en esta convocatoria todavía contempla dos oportunidades más para participar y buscar su primer gol con la Sub 17.

Portugal enfrentará a Bulgaria el sábado 14 de noviembre, antes de medirse con Serbia el martes 17, en otros dos encuentros de clasificación que también se disputarán en Lisboa.

Cristiano Ronaldo Junior buscará sumar minutos en esos compromisos después de un debut con victoria y una ocasión de gol, en el que el marcador ya estaba definido cuando recibió la oportunidad de entrar al terreno de juego.